Транспортный департамент закупит специальные камеры для контроля работы пунктов техосмотра

"Мы отказались от обязанности ежедневного использования во всех пунктах техосмотра так называемых налобных камер. Но оставляем за собой право в рамках производства надзора возложить на пункт техосмотра обязанность использовать эти камеры при проведении техосмотра на срок до двух месяцев", - пояснил директор службы дорожного движения Транспортного департамента Йоэл Йессе.

Максимально такая обязанность может быть возложена на пункты техосмотра автомобилей два раза в год. "Речь не идет об обязательной налобной камере. В зависимости от пункта техосмотра это может быть и камера, например, прикрепленная к фонарю, предназначенному для освещения днища автомобиля", - сказал Йессе.

Транспортный департамент сам закупит камеры, деньги для них планируется предусмотреть в бюджете следующего года. Департамент отмечает, что отмена обязанности использовать во всех пунктах техосмотра налобных камер существенно снизит для пунктов техосмотра размер необходимых инвестиций, благодаря этому отпадет надобность в повышении плату за техосмотр.

Внедрение персональных камер важно еще и потому, что это даст департаменту возможность эффективнее контролировать качество работы пунктов техосмотра, чего не позволяют стационарные настенные камеры.