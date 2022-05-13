"Папа оказался в другой модальности". Как и почему ближайший соратник Путина Дмитрий Козак попал в опалу

Пожилая женщина в сиреневом халате с ярко-желтыми подсолнухами и косынке плачет, сидя в кресле. Она записала видеообращение из украинского села Бандурово, в котором обращается к некоему Мите и просит остановить войну. В 1960-е годы она была учительницей в классе, где учился Митя.

"Митя, я все вам старалась объяснить, чтобы вы понимали. Объясни теперь мне, дитя: что это за война? Кому она надо? На колени бы перед всей Украиной встала - и просила бы прощения, что что-то я не добавила тебе в воспитании, что-то упустила... Я не знаю, что сказать больше. Я не понимаю этой войны. И не могу понять, что ты в противоположном лагере - другом, чем тот, где твои одноклассники, наши люди и я тоже!" - со слезами произносит она на украинском языке.

Сегодня Митя - Дмитрий Николаевич Козак, высокопоставленный кремлевский чиновник, с 2020 года представлявший Россию на переговорном процессе по Донбассу. Он родился и вырос в Украине.

Женщина, произносящая слова, обращенные к Козаку, - его школьная классная руководительница Наталья Гавриловна.

Опала

Дмитрий Козак очень близок к Путину. Президент поручал ему много важных дел.

Последние несколько лет Козак работал заместителем главы администрации президента России. На этой должности он был ключевым куратором украинского направления, главной целью Кремля в котором было путем переговоров реинтегрировать два подконтрольных пророссийским сепаратистам образования, самопровозглашенных на территории Донецкой и Луганской областей, обратно в состав Украины. И сделать это на условиях Владимира Путина.

Кремлю так и не удалось за восемь лет добиться поставленных целей. И это несмотря на то, что после признания Совбезом ООН вторых минских соглашений, заключение которых в 2015 году Путин считал своей личной безоговорочной победой, достижение успеха ему казалось неизбежным и лишь вопросом времени.