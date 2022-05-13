На прошлой неделе возросло число госпитализаций с коронавирусом и гриппом. В чем дело?

Если говорить точнее, то на 18-й неделе года (2-8 мая) было госпитализировано 132 человека с COVID-19 (увеличение по сравнению с 17-й неделей на 7,3%). По поводу гриппа число пациентов стационара возросло на 11%.

Главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова пояснила изданию Forte: хотя госпитализация с COVID-19 выросла на 7,3%, в абсолютных цифрах этот показатель вырос всего на 9 человек.

"Это небольшой прирост, он произошел прежде всего за счет пациентов, которые нуждались в госпитализации по другим причинам. Число пациентов, госпитализированных именно из-за COVID-19, не изменилось", - сообщила Садикова.

Сегодня в Эстонии на 96,8% заражаются штаммом омикрона BA.2. Выявлено также 3 случая заражения омикроном варианта BA.1.

Что касается гриппа, то можно сказать, что прирост нуждающихся в больничном лечении замедлился - за 17-ю неделю (по сравнению с 16-й) прирост составлял 17%.

"Сейчас заболеваемость спадает во всех возрастных группах, и показатель госпитализации тоже будут потихоньку снижаться", - сказала Садикова.