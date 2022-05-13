Delfi в Нарве | Экскурсия по Кренгольму: от подвала до башни, но только в каске

Йольская фабрика - это внушительных размеров краснокирпичное здание, с башни которого открываются виды на весь город. Для Эстонии по-настоящему уникальное зрелище, как остатки вымершей цивилизации по своему размаху сравнимые с руинами Помпеи.

Экскурсия проведет по самым интересным местам фабрики, многие из которых сохранили дух еще царских времен. Она начинается с подвалов фабрики. В них темно, сыро и страшновато. Если вы боитесь темноты, то эта часть экскурсии точно сможет пощекотать вам нервы.

Экскурсия начинается в самом низу, и заканчивается на самом верху здания. Каждая следующая комната дарит чуть больше света. Со второго этажа фонарики больше не понадобятся. На просторных залах второго этажа начинаются и фотоинсталляции, которые помогут почувствовать атмосферу гигантского производства. Уникальные кадры времен первой Эстонской Республики украшают просторные залы мануфактуры. Экскурсия проведет вас не только по производственным цехам, но и по бытовым помещениям.

Экскурсовод Денис рассказывал как зарождался нарвский футбол, как решали проблемы с гардеробами для женщин в царской россии, как кормили и за что штрафовали работников. Некоторые помещения смогли сохранить не только стены, но и запахи ушедшей эпохи. Благодаря им комнату буфета можно вычислить с закрытыми глазами.