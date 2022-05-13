Delfi в Нарве | Экскурсия по Кренгольму: от подвала до башни, но только в каске
Репортер RusDelfi посетил экскурсию по заброшенной Йоальской фабрике. Эта часть мануфактуры Кренгольма оставалась закрытой для посетителей до последнего времени и сумела сохранить атмосферу предприятия.
Йольская фабрика - это внушительных размеров краснокирпичное здание, с башни которого открываются виды на весь город. Для Эстонии по-настоящему уникальное зрелище, как остатки вымершей цивилизации по своему размаху сравнимые с руинами Помпеи.
Экскурсия проведет по самым интересным местам фабрики, многие из которых сохранили дух еще царских времен. Она начинается с подвалов фабрики. В них темно, сыро и страшновато. Если вы боитесь темноты, то эта часть экскурсии точно сможет пощекотать вам нервы.
Экскурсия начинается в самом низу, и заканчивается на самом верху здания. Каждая следующая комната дарит чуть больше света. Со второго этажа фонарики больше не понадобятся. На просторных залах второго этажа начинаются и фотоинсталляции, которые помогут почувствовать атмосферу гигантского производства. Уникальные кадры времен первой Эстонской Республики украшают просторные залы мануфактуры. Экскурсия проведет вас не только по производственным цехам, но и по бытовым помещениям.
Экскурсовод Денис рассказывал как зарождался нарвский футбол, как решали проблемы с гардеробами для женщин в царской россии, как кормили и за что штрафовали работников. Некоторые помещения смогли сохранить не только стены, но и запахи ушедшей эпохи. Благодаря им комнату буфета можно вычислить с закрытыми глазами.
Позднесоветский период жизни отпечатался на стенах фабрики плакатами с обнаженными девушками и коллекцией этикеток выпитого алкоголя. Эти артефакты украшают комнаты на верхних этажах. Как отдельным экспонатом являются бывшие работники текстильной фабрики, которые часто приходят на экскурсию в качестве посетителей. Они расскажут свою историю Кренгольма, которая часто отличается от официальной версии. К примеру, правила противопожарной безопасности под конец советского строя были совсем не такими строгими, как во времена царской России. По словам одного из бывших работников, пожары случались каждый месяц. "Курили везде. Хлопок часто вспыхивал, огонь сразу проникали в вентиляцию. Ее выключали, пожар тушили и станки запускали заново. Ничего особенного".
Экскурсия кончилась на высокой ноте. Мы поднялись на самый верх, в саму башню фабрики. С башни можно было увидеть всю территорию Кренгольма, водопады, плотину, Нарвское водохранилище.
Но всегда нужно быть бдительным. Старинное здание находится на консервации. Электричество в нем отсутствует. Все, что будет освещать подвальные помещения - это фонарь на каске. И смотреть придется не только по сторонам, но и под ноги.
Экскурсии проходят по субботам на эстонском и русском языках. Билеты на экскурсию и дополнительную информацию вы сможете найти перейдя по этой ссылке.