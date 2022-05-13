Эстония завоевала еще две медали на Сурдлимпийских играх

На проходящих в Бразилии Сурдлимпийских играх эстонские спортсмены завоевали еще две медали. Танель Виснап, который ранее выиграл золото в прыжках в длину, стал третьим в прыжках в высоту, пропустив вперед двух представителей Польши. Его результат - 1 метр 83 см.