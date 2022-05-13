13.05.2022, 12:22
Эстония завоевала еще две медали на Сурдлимпийских играх
ФОТО: Eesti Paralümpiakomitee | Eesti Paralümpiakomitee
На проходящих в Бразилии Сурдлимпийских играх эстонские спортсмены завоевали еще две медали. Танель Виснап, который ранее выиграл золото в прыжках в длину, стал третьим в прыжках в высоту, пропустив вперед двух представителей Польши. Его результат - 1 метр 83 см.
Вторую бронзовую медаль команде Эстонии принесла Марья-Лийза Ландар, успешно выступившая в беге на 100 метров с барьерами - 15,93 секунды, пишет Rus.err.ee.
Золотую медаль в этом виде программы завоевала бегунья из Тайбэя Ле Хсу (13,91), серебряную - украинка Юлия Шаповал (14,91).