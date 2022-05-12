ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (78-й день) | Защитники Мариуполя контратакуют. Продолжается бегство бизнеса из России

Защитники Мариуполя продолжают контратаковать, несмотря на полное окружение на "Азовстали". Украина ведет переговоры об обмене 38 тяжело раненых бойцов на россиян. "Сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - написала вице-премьер Украины Ирина Верещук в телеграмме

CNN опубликовал кадры убийства российскими солдатами двух безоружных украинцев. На видео запечатлены пятеро российских солдат, которые пытаются проникнуть в помещение, стреляя по замкам и разбивая стекла. Затем к ним с поднятыми руками приближаются двое мужчин: владелец салона, чье имя пока не разглашается, и 68-летний охранник Леонид Пляц. Военные их обыскивают и после короткого разговора отпускают. Когда мужчины уходят, двое солдат возвращаются и стреляют им в спину. Пляц, получив ранение в ногу, смог добраться до пункта охраны и вызвать помощь, но к ее приезду скончался от потери крови.

МИД РФ пригрозил Финляндии "ответными шагами как военно-технического, так и иного характера" в случае вступления в НАТО.

Nike прекратила сотрудничество с московским "Спартаком". Компания уведомила о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА футбольный клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне, сообщает пресс-служба "Спартака".

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович: в России началась "чистка" военного руководства. По его словам, даже "руководитель вторжения в Украину" Валерий Герасимов де-факто уже отстранен от своих обязанностей, однако юридически еще занимает свою должность: "В России смещают руководство Генерального штаба. Чистка, смещение и перестановки. По предварительным данным, Герасимов де-факто отстранен, а де-юре еще занимает должность. Сейчас решается: давать ему время на исправление или не давать".

Немецкий машиностроительный конгломерат Siemens объявил об уходе с российского рынка. Он прекратит обслуживать свою технику, включая скоростной поезд "Сапсан".

Возле Мариуполя увеличиваются места массовых захоронений мирных жителей. Возле Мариуполя увеличиваются места массовых захоронений, сообщает программа расследований Схемы со ссылкой на спутниковые снимки. На снимке за 8 мая место массового захоронения увеличилось с 200 метров до более 340 метров в длину по сравнению со снимком за 24 апреля. Траншей тоже стало больше.

Министерство обороны Великобритании в обзоре, базирующемся на донесениях военной разведки, сообщает, что украинские военные продолжают контратакующие действия к северу от Харькова, освободив несколько городов и сел в направлении российской границы.

Министр обороны Великобритании: Россия выйдет из войны более слабой. "Президент Путин должен смириться с тем, что в конечном счете он проиграет. Так что, что бы ни случилось, давайте считать, что Россия сейчас весит меньше, чем до этого вторжения", – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его оценке, Китай все больше тревожится из-за деятельности России, так как она вредит его экономическим интересам. По словам Уоллеса, Китай не оказывает России полноценную поддержку.