Военный дневник
12.05.2022, 21:22

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (78-й день) | Защитники Мариуполя контратакуют. Продолжается бегство бизнеса из России

 
Мариуполь, "Азовсталь"
Мариуполь, "Азовсталь"
ФОТО: REUTERS | ALEXANDER ERMOCHENKO

Подводим итоги 78-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Защитники Мариуполя продолжают контратаковать, несмотря на полное окружение на "Азовстали". Украина ведет переговоры об обмене 38 тяжело раненых бойцов на россиян.

    "Сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - написала вице-премьер Украины Ирина Верещук в телеграмме

  • CNN опубликовал кадры убийства российскими солдатами двух безоружных украинцев.

    На видео запечатлены пятеро российских солдат, которые пытаются проникнуть в помещение, стреляя по замкам и разбивая стекла. Затем к ним с поднятыми руками приближаются двое мужчин: владелец салона, чье имя пока не разглашается, и 68-летний охранник Леонид Пляц. Военные их обыскивают и после короткого разговора отпускают. Когда мужчины уходят, двое солдат возвращаются и стреляют им в спину. Пляц, получив ранение в ногу, смог добраться до пункта охраны и вызвать помощь, но к ее приезду скончался от потери крови.

  • МИД РФ пригрозил Финляндии "ответными шагами как военно-технического, так и иного характера" в случае вступления в НАТО.

  • Nike прекратила сотрудничество с московским "Спартаком".

    Компания уведомила о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА футбольный клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне, сообщает пресс-служба "Спартака".

  • Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович: в России началась "чистка" военного руководства.

    По его словам, даже "руководитель вторжения в Украину" Валерий Герасимов де-факто уже отстранен от своих обязанностей, однако юридически еще занимает свою должность: "В России смещают руководство Генерального штаба. Чистка, смещение и перестановки. По предварительным данным, Герасимов де-факто отстранен, а де-юре еще занимает должность. Сейчас решается: давать ему время на исправление или не давать".

  • Немецкий машиностроительный конгломерат Siemens объявил об уходе с российского рынка. Он прекратит обслуживать свою технику, включая скоростной поезд "Сапсан".

  • Возле Мариуполя увеличиваются места массовых захоронений мирных жителей.

    Возле Мариуполя увеличиваются места массовых захоронений, сообщает программа расследований Схемы со ссылкой на спутниковые снимки. На снимке за 8 мая место массового захоронения увеличилось с 200 метров до более 340 метров в длину по сравнению со снимком за 24 апреля. Траншей тоже стало больше.

  • Министерство обороны Великобритании в обзоре, базирующемся на донесениях военной разведки, сообщает, что украинские военные продолжают контратакующие действия к северу от Харькова, освободив несколько городов и сел в направлении российской границы.

  • Министр обороны Великобритании: Россия выйдет из войны более слабой.

    "Президент Путин должен смириться с тем, что в конечном счете он проиграет. Так что, что бы ни случилось, давайте считать, что Россия сейчас весит меньше, чем до этого вторжения", – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

    По его оценке, Китай все больше тревожится из-за деятельности России, так как она вредит его экономическим интересам. По словам Уоллеса, Китай не оказывает России полноценную поддержку.

  • ООН: с начала войны из Украины уехало более шести миллионов человек.

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