Эстонская военная разведка: продолжается чистка в силовых структурах России

Общая информация

В прошедшие сутки характер боевых действий оставался прежним. Значимых изменений в конфигурации линии фронта не произошло.

Продолжают поступать сведения о чистках в силовых структурах Российской Федерации (РФ). Якобы за общую ситуативную осведомленность теперь отвечает не Федеральная служба безопасности (ФСБ), а Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба РФ. Вроде бы ГРУ не только занималось сбором разведывательной информации, но и обращало внимания на злоупотребления ФСБ, которые оказывали негативное влияние на ход военной операции.

Скорее всего, по крайней мере в краткосрочной перспективе вражда между ведомствами и поиск виноватых ухудшат обстановку для РФ. Однако в дальнейшем россияне вполне могут извлечь уроки из прежних провалов.

Харьковское направление (Восток)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары северо-восточнее Харькова. Имеются признаки ответной перегруппировки российских войск c целью выставления заслона на пути украинских подразделений.

Обстановка вокруг Изюма остается неизменной. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают обстреливать позиции ВСУ. Насколько известно, конфигурация линии фронта осталась прежней.

Рубеж Донецк – Луганск

ВС РФ продолжают предпринимать попытки прорыва через Белогоровку. В случае успеха российские войска смогли бы перехватить трассу Северодонецк – Бахмут и затруднить снабжение украинских подразделений.

Бахмут является важным транспортным узлом, вероятнее всего он является следующей целью наступления в этом секторе. После захвата этого населенного пункта ВС РФ смогли бы развивать успех по направлению на Славянск или в сторону границ Донецкой области.

На территории промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе продолжаются бои.

Южное направление

Без существенных изменений. ВС РФ продолжают обстрелы. В Херсонской области РФ преимущественно занята утверждением оккупационной администрации и оправданием своего присутствия на этой территории.