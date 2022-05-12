Новости Эстонии
12.05.2022, 20:10

ФОТО | Начались масштабная реконструкция пруда Ыйсмяэ: что будет сделано?

 
Пруд Ыйсмяэ
Пруд Ыйсмяэ
ФОТО: Управа Ыйсмяэ | Управа Ыйсмяэ

В районе Хааберсти продолжаются работы по реконструкции пруда и фонтана Ыйсмяэ. Масштабные работы начались в марте, на данный момент в рамках работ по реконструкции началась очистка пруда Ыйсмяэ от ила.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова откачка ила из пруда осуществляется с помощью механизма Truxor. «На берегу пруда построены бассейны-отстойники из геотекстиля, куда выкачивают воду с илом. После того, как в бассейне остаётся один ил, его вывозят на станцию по приёму отходов. Откачка ила необходима не только с целью приведения пруда в порядок, но нужна для создания нового фонтана, чтобы в систему фонтана в будущем не попало отложений или ила», - сказал старейшина и добавил, что работы по очистке завершатся в июне.

„В рамках работ по реконструкции будет построен новый фонтан с программируемой декоративной подсветкой и различными режимами подачи воды», - сказал Сильянов. По словам старейшины, берега пруда получат новое укрепление. «Старое укрепление уже практически полностью демонтировано и осталось только рядом с бассейнами-отстойниками. По периметру пруда построят новую пешеходную дорожку, шириной в два метра. Дорожка будет огорожена металлическими поручнями, что обеспечит безопасность и придаст визуальный эффект», - пояснил Сильянов.

Работы по реконструкции освещения проходят параллельно с другими работами. На территории парковой зоны вокруг пруда Ыйсмяэ будет модернизировано освещение, а по тропам внешнего круга будет уложено покрытие из гранитной крошки. Помимо этого, запланирована постройка комплекса для паркура и будет заменён амортизированный спортивный инвентарь. Также будут обновлены скамейки и урны, а возле входа в парк, на территории и Ыйсмяэ теэ, 26 и 28 будет установлен стационарный туалетный модуль» - рассказал старейшина о запланированных работах в парке и добавил, что все строения в будущем будут доступны для всех желающих.

В рамках работ по озеленению территории вокруг пруда Ыйсмяэ будут высажены различные кустарники, деревья и цветы. Работы по реконструкции пруда Ыйсмяэ и прилегающей территории будут выполнены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектную документацию подготовило предприятие K-Projekt AS, строительные работы будет осуществлять фирма OÜ RTS Infraehitus. Договорная стоимость работ составляет 1 727 000 евро. Срок завершения работ - июль 2022 года.

Во время различных этапов работ по реконструкции парковая зона вокруг пруда Ыйсмяэ будет частично или полностью закрыта для пешеходов до окончания работ.

Пруд Ыйсмяэ

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