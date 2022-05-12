Карис о трениях в коалиции: без сотрудничества и доверия правительство не может управлять страной(4)
Президент Эстонии Алар Карис поговорил с председателем Партии реформ Каей Каллас и руководителем Центристской партии Юри Ратасом о разногласиях в правительстве и о том, могут ли они привести к правительственному кризису и развалу нынешней коалиции, передает rus.err.
"Роль и ответственность обеих коалиционных партий состоит в том, чтобы поддерживать сотрудничество и доверять друг другу. Если на смену сотрудничеству приходят ультиматумы, совместное управление превращается в словесную войну, а доверие горит синем пламенем, то нет никакого смысла в таком коалиционном правительстве. Потому что без сотрудничества и доверия нельзя управлять страной", - сказал президент.
По его словам, нынешние правительственные партии должны принять решение, как сами по себе, так и по возможности вместе, есть ли смысл в существовании действующей коалиции.
В разгар нескольких кризисов - от международной безопасности до энергетики и пандемии - правительство должно быть дееспособным и активным подчеркнул Карис.
"Мы не имеем права позволить себе легкомысленность и близорукость, чтобы в разгар многих в Эстонии было бы правительство, которое управляло страной лишь условно, застряв во внутренней окопной войне, - подчеркнул президент Карис.