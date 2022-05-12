Лийметс в Совете ООН по правам человека: Эстония осуждает российскую войну, мошенничество и ложь

Она отметила, что начатая в феврале полномасштабная неспровоцированная война России против Украины является серьезным нарушением международного права и ежедневно причиняет бесчисленные страдания невинным людям.

«Россия твердо игнорировала призывы Генассамблеи ООН, Совета по правам человека и других международных органов прекратить враждебные действия. Также приказ Международного Суда о прекращении агрессии и немедленном выводе своих войск и военной техники с территории Украины», – сказала министр.

Министр Лийметс подчеркнула, что Генеральная Ассамблея приняла в апреле единственно правильное решение, приостановив при подавляющей поддержке членство России в Совете по правам человека. «Преступления, совершенные Россией в Украине, не оставили международному сообществу другого выбора. К сожалению, не все предпринятые до сих пор шаги оказались достаточными, так как гуманитарный кризис и вынужденная миграция продолжаются, а жители Украины крайне сильно страдают в результате войны».

По словам министра, Эстония поддерживает проведение внутригосударственных и международных расследований, которые были бы прозрачными, независимыми и оперативными, и были бы сосредоточены на всех нарушениях прав человека и международного гуманитарного права. «Очень важна в этом работа, которую уже проделала независимая международная комиссия Украины по расследованию. Не менее важны расследование Международного уголовного суда и другие инициативы по расследованию военных преступлений», – добавила она.