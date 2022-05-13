Британский журнал: премьер-министр Эстонии Кая Каллас — новая "железная леди" Европы

"Вдыхай, — сказал Сийм Каллас своей дочери в 1988 году. — Это воздух свободы, которым веет с другой стороны". Кае Каллас в то время было 11 лет. Поездка в Восточный Берлин из родной Эстонии, тогда еще находившейся под оккупацией в составе Советского Союза, сама по себе была большим событием. Побывать у Бранденбургских ворот, увидеть Западный Берлин и все то, что он собой символизировал, — означало понять, чего была лишена ее семья. На фотографии, сделанной во время поездки, юная Кая стоит перед воротами вместе с братом и матерью, в руках у нее маленькая фиолетовая сумочка, но взгляд — серьезный. Тогда семья и предположить не могла, что через год падет Берлинская стена, а через два года после этого распадется Советский Союз, что изменит их жизнь и поспособствует возвращению их маленькой страны на путь независимости и демократии.