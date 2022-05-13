Британский журнал: премьер-министр Эстонии Кая Каллас — новая "железная леди" Европы(1)
Когда 24 февраля началось вторжение России, оказалось, что Каллас и ее правительство, к сожалению, были правы. Как и все остальные, они оказались в новом мире. Но, в отличие от других, это был мир, который они понимали и знали, как в нем ориентироваться. Правительство Каллас ускорило поставки оружия Украине, отправив противотанковые ракеты FGM-148 Javelin и артиллерию — гаубицы D-30. К середине апреля Германия передала Украине помощь в размере 0,01% от своего ВВП. Показатели США и Великобритании были около 0,05%, Польши — 0,2%. У Эстонии этот показатель был 0,8%. Оказание помощи Каллас сопровождала громкими выступлениями на международной арене, вспомнить хотя бы ее речь в Европейском парламенте через две недели после вторжения. "Возможно, мы прежде всего заново открыли для себя, что такое основанный на правилах либеральный международный порядок, — вещала она европейским законодателям. — В будущем мы будем говорить о "времени до" и "времени после"".
С тех пор для современной Европы Каллас стала своего рода "железной леди", установив стандарт, каким — решительным и серьезным — должен быть ответ на неспровоцированную путинскую агрессию. В конце апреля она выступила с дипломатичной, но откровенной речью перед немецкими чиновниками в Берлине. За два месяца, с 1 марта по 2 мая, в международных СМИ ее упомянули 11 560 раз — огромная цифра для лидера страны с населением менее полутора миллионов человек.
"Вдыхай, — сказал Сийм Каллас своей дочери в 1988 году. — Это воздух свободы, которым веет с другой стороны". Кае Каллас в то время было 11 лет. Поездка в Восточный Берлин из родной Эстонии, тогда еще находившейся под оккупацией в составе Советского Союза, сама по себе была большим событием. Побывать у Бранденбургских ворот, увидеть Западный Берлин и все то, что он собой символизировал, — означало понять, чего была лишена ее семья. На фотографии, сделанной во время поездки, юная Кая стоит перед воротами вместе с братом и матерью, в руках у нее маленькая фиолетовая сумочка, но взгляд — серьезный. Тогда семья и предположить не могла, что через год падет Берлинская стена, а через два года после этого распадется Советский Союз, что изменит их жизнь и поспособствует возвращению их маленькой страны на путь независимости и демократии.