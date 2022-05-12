В Пирита на столбах расклеили провокационные плакаты. До этого на деревьях появился символ Z

В столичном районе Пирита, в Меривялья и жилом районе Падрику, а также на столбах освещения в парке Лиллепи, были расклеены плакаты провокационного содержания. Районная управа просит извещать о загрязнении муниципальную полицию.

Вечером 10 мая районная управа Пирита получила от гуляющего жителя Пирита информацию о том, что в парке Лиллепи на столбах освещения расклеены красно-черные плакаты с изображением свиньи, знака запрета и символики.

«Это просто ужасно, как нынешней весной загрязняют Пирита. Совсем недавно чья-то рука по злому умыслу испоганила деревья вдоль трассы здоровья символами Z, а теперь за один вечер несколько мест района обклеены плакатами провокационного содержания. Это злонамеренные и совершенно недопустимые действия», - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Районная управа вместе с выполняющим в Пирита работы по благоустройством партнером быстро ликвидировала плакаты.

«Я призываю всех, кто замечает плакаты и листовки непристойного содержания, сообщать об этом в муниципальную полицию», - отметил старейшина.