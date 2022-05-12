5 причин смотреть чемпионат мира по хоккею

Пока еще не все команды анонсировали составы, но некоторые сборные уже вызвали сильных игроков из НХЛ. Так в составе сборной Чехии сыграют Роман Червенка, Иржи Чернак и Давид Мусил. Сборная Германии заявила четырех энхаэловцев, включая основного вратаря "Сиэтла" Филиппа Грубауэра и восходящую звезду "Оттавы" Тима Штюцле. У словаков внимание будет приковано к форварду "Нью-Джерси" Томашу Татару и лучшему снайперу Олимпиады - 18-летнему Юраю Слафковски. Наконец, сборная Швейцарии получил усиление в лице одного из лидеров "Сан-Хосе" - Тимо Майера. Так в состав сборной Канады попал форвард московского "Динамо" Эрик О’Делл. Он стал одним из двух хоккеистов в составе команды, которые не играют в НХЛ. Также ожидается внушительный десант игроков КХЛ в составе сборной Казахстана. В заявку американцев включен форвард белорусского происхождения Алекс Галченюк, который провел сезон-2021/22 в "Аризоне".

Сборная Словакии на Олимпиаде получила преимущество из-за отсутствия игроков из НХЛ. Словакия завоевала бронзовые медали на Олимпиаде в Китае, но встречали игроков как чемпионов. Словацкая школа сейчас на подъеме. Потенциал этой сборной с каждым годом растет. Появляется все больше талантливых ребят из этой страны, которым предоставляют шанс на высшем уровне. Сборная Словакии наигрывает молодых ребят и дает им международный опыт в официальных играх. Впрочем, вполне возможно, что кто-то из нижних четверок и выстрелит. Есть шансы у Казахстана и Дании, которые могут зацепить победу у Германии, Швейцарии. Сборная Латвии вполне может дать бой в стартовой игре турнира американцам, где есть всего три хорошо известных хоккеиста: вратарь Неделькович, защитник Сет Джонс и форвард Гальченюк.

Каждая из групп предварительного раунда на бумаге четко делится на тех, кто должен выходить в плей-офф и тех, кто не должен.

Как многие знают, сборные России и Беларуси в этом году на чемпионате мира не сыграют из-за украинских событий. Их места заняли Австрия и Франция.



Будет ли запрещенная символика и Российские флаги на трибунах

85-й чемпионат мира по хоккею, который пройдёт c 13 по 29 мая в финских городах: Хельсинки и Тампере. В Финляндии проживает много российских граждан, которые скорее всего пойдут на хоккей. С учетом отсутствия на турнире 27- кратного чемпиона мира - России, и с обстановкой в мире, вполне возможны политические провокации на трибунах. В объективы телевизионных камер, могут попасть как запрещенная символика, так и плакаты в поддержку Украины.

Талисман турнира - Лев Мираклео

Мираклео будет взаимодействовать с болельщиками на аренах, фан-зонах и различных мероприятиях до и во время турнира. Отмечается, что дизайн маскота выполнен в цветах северного сияния. "Согласно теме чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 года, талисман Miracleo напоминает нам, что каждый из нас может творить маленькие чудеса каждый день в духе общности, веселья и устойчивости, которые являются ценностями чемпионата мира по хоккею 2022 года".

Главные претенденты на победу в 2022 году

На последних десяти турнирах правили четыре команды: Финляндия, Россия, Канада и Швеция. Эти же сборные, кроме отстраненной сборной России и возглавили список претендентов на победу.

Главным претендентом на трофей сегодня является сборная Финляндии. За последние годы финская сборная собрала "золото" и "серебро" на мировых первенствах, а также стала чемпионом ОИ-2022 в китайской столице.

Вторым фаворитом турнира является трехкратный чемпион мира - сборная Швеции. Совсем скоро наставник Шведской сборной покинет свой пост, но напоследок наверняка захочет заявить о себе. Для этого в состав "Тре Крунур" был вызван даже Оливер Экман-Ларссон, который точно будет лидером "жёлто-синих".

Сборная Канады обычно привозит на мировые первенства весьма скромный по именам состав, однако этого хватило им в прошлом году, чтобы максимально далеко пройти по сетке плей-офф и завоевать золотые награды, которые стали для "кленовых листьев" уже третьими за последнее десятилетие. Теперь они будут защищать титул под руководством легендарного Клода Жюльена. Канадцам повезло с группой, где первое место ей практически обеспечено, поэтому до 24 мая они могут смело резвиться.



























