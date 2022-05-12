Жителей Эстонии предупреждают: получить смертельный удар током можно, даже не касаясь провода

В сезон садовых, сельскохозяйственных и строительных работ, а также при организации развлекательных мероприятий люди иногда забывают об опасностях, таящихся вблизи линий электропередачи. Во время пребывания в охранной зоне воздушной линии электропередачи меры осторожности никогда не бывают чрезмерными. Например, человек может получить смертельный удар электрическим током от высоковольтных линий, даже не касаясь провода, достаточно просто подойти к нему слишком близко.

«Вблизи линии напряжением 110 киловольт удар электрическим током может произойти на расстоянии одного метра от провода высоковольтной линии, а в случае более мощных линий – на расстоянии 2,5 метров», – пояснил руководитель службы эксплуатации линий Elering Андрус Веэлейд. «Провода линий хоть и расположены на высоких мачтах, опасную ситуацию может создать крупная техника, например, самосвалы, лесовозы, краны, подъемники или комбайны».

По словам партнера Elektrilevi по безопасности Райво Ораса, ни в коем случае нельзя приближаться к проводу упавшей воздушной линии электропередачи или касаться его: «Если вы заметили упавший провод, не подходите к нему ближе, чем на 20 метров, поскольку провод может быть под напряжением и смертельно опасным. Вместо этого рекомендуем немедленно сообщить об опасной ситуации по номеру телефона 112».

Сандра Репп, эксперт отдела профилактики также участвующего в кампании Спасательного департамента, напоминает, что костер вблизи воздушной линии электропередачи нельзя разводить даже в безветренную погоду и при условии, что за костром присматривают: «Между поднимающимся над костром столбом дыма и проводами воздушной линии электропередачи может возникнуть проводящий электричество ионизированный канал, в котором удар электрическим током может произойти, даже если пламя находится в нескольких метрах от линии. Опасности такого удара электрическим током люди подвергаются в радиусе 25 метров».