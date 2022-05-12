Новости России
12.05.2022, 13:09

Падение Украины приведет Путина на границы Европы

 
Таави Минник
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
ФОТО: EPA/Scanpix | STEPHANIE LECOCQ

Запад осознал угрозы Путина, отбросил его ядерный шантаж и, перепробовав все способы договориться, перешел к решительной военной поддержке Украины, ведь если она падет, российские войска направятся в страны Балтии, рассказал российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский в интервью Delfi.

Андрей Андреевич, как Вы считаете, западные страны приняли окончательное решение поддерживать Украину в войне с Путиным, или вся эта поддержка только из-за того, что общественное мнение в этих странах действительно за Украину?

Позиция запада определяется давлением общественного мнения, шокированного сценами военных преступлений, которые совершают российские войска на территории Украины. Эти перемены в позиции запада охарактеризовались визитом Ллойда Остина и Энтони Блинкина в Киев двадцать четвертого апреля. На вопрос корреспондента «в чем ваши цели войны?», Остин ответил, что «цели войны США это победа в Украине, восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такой степени, чтобы она не могла в будущем совершать подобные акты агрессии». Это принципиально новая точка зрения запада, ведь мы все наблюдали, как запад в какой-то степени опасался путинского ядерного шантажа. Этот шантаж проходил последние пятнадцать лет, начиная с мюнхенской речи Путина. Почему не приняли Украину в НАТО, она не отвечает каким-то критериям? Нет, потому что боялись путинского ядерного шантажа. Почему была слабая реакция на агрессию в Грузии, на аннкесию Крыма, на угрозы Прибалтике? Причина та же самая.

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