12.05.2022, 13:09
Падение Украины приведет Путина на границы Европы
ФОТО: EPA/Scanpix | STEPHANIE LECOCQ
Запад осознал угрозы Путина, отбросил его ядерный шантаж и, перепробовав все способы договориться, перешел к решительной военной поддержке Украины, ведь если она падет, российские войска направятся в страны Балтии, рассказал российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский в интервью Delfi.
Андрей Андреевич, как Вы считаете, западные страны приняли окончательное решение поддерживать Украину в войне с Путиным, или вся эта поддержка только из-за того, что общественное мнение в этих странах действительно за Украину?