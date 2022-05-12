Падение Украины приведет Путина на границы Европы

Позиция запада определяется давлением общественного мнения, шокированного сценами военных преступлений, которые совершают российские войска на территории Украины. Эти перемены в позиции запада охарактеризовались визитом Ллойда Остина и Энтони Блинкина в Киев двадцать четвертого апреля. На вопрос корреспондента «в чем ваши цели войны?», Остин ответил, что «цели войны США это победа в Украине, восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такой степени, чтобы она не могла в будущем совершать подобные акты агрессии». Это принципиально новая точка зрения запада, ведь мы все наблюдали, как запад в какой-то степени опасался путинского ядерного шантажа. Этот шантаж проходил последние пятнадцать лет, начиная с мюнхенской речи Путина. Почему не приняли Украину в НАТО, она не отвечает каким-то критериям? Нет, потому что боялись путинского ядерного шантажа. Почему была слабая реакция на агрессию в Грузии, на аннкесию Крыма, на угрозы Прибалтике? Причина та же самая.