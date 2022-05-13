Контент-маркетинг
13.05.2022, 12:44

Объявление о работе: руководитель строительных проектов

 
ФОТО: Everaus Kinnisvara

Everaus Kinnisvara

Описание работы

  • Планирование и организация строительства жилой среды.

  • Контроль за качеством выполняемых работ на объекте строительства.

  • Соблюдение сроков выполнения работ.

  • Умение просчитывать объем работ и материалов. Ведение переговоров с поставщиками.

  • Составление ценовых предложений и договора с подрядчиками. Следить за их выполнением.

  • Формирование бюджета на реализацию строительного проекта, оптимизация расходов.

  • Анализ проектной документации и согласование технических вопросов с проектировщиком.

  • Навыки работы с необходимыми строительными документами.

  • Следить за выполнением правил техники безопасности на проекте.

Ожидания у кандидату

  • Образование в сфере строительства.

  • Опыт работы в управлении строительными проектами от 3 лет.

  • Уметь читать и понимать проектную документацию.

  • Уметь пользоваться компьютерными программами (Bauhub, Bauwise, Outlook, Excel, Word, AutoCad).

  • Хороший уровень владения эстонским языком и знание русского языка на уровне общения.

  • Водительские права категории В.

Предприятие предлагает

  • Как персональное, так и профессиональное развитие. Мы постоянно растем и развиваемся. Это дает тебе возможность пробовать себя и развиваться вместе с нами.

  • Ответственную и интересную работу. Мы являемся создателями трендов в сфере недвижимости. Мы отмечены наградами и признаны в своей области. Вы сможете принимать участие во всех этапах строительства и влиять на процессы начиная от планирования до принятия готового решения.

  • Профессиональную среду. Нашей компанией руководят профессионалы своего дела. Руководство компании занимается строительством уже более 15 лет.

  • Конкурентную заработанную плату и рабочий автомобиль.

  • Объекты находятся в пределах Харьюмаа.

Описание компании

Everaus Kinnisvaraпрофессионалы в сфере строительства и недвижимости. Мы создаем полноценную жилую и бизнес-среду с современной архитектурой.

Обеспечиваем качество, так как управляем разработками на всех этапах строительства: планирование, проектирование, строительство, маркетинг и продажи. Мы являемся генеральным подрядчиком всего строительного процесса.

Больше узнать о нас можно здесь: www.everaus.ee

Для того чтобы выдвинуть свою кандидатуру, отправьте заявку на мейл Svetlana@everaus.ee.

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