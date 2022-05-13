Объявление о работе: руководитель строительных проектов
Everaus Kinnisvara
Описание работы
Планирование и организация строительства жилой среды.
Контроль за качеством выполняемых работ на объекте строительства.
Соблюдение сроков выполнения работ.
Умение просчитывать объем работ и материалов. Ведение переговоров с поставщиками.
Составление ценовых предложений и договора с подрядчиками. Следить за их выполнением.
Формирование бюджета на реализацию строительного проекта, оптимизация расходов.
Анализ проектной документации и согласование технических вопросов с проектировщиком.
Навыки работы с необходимыми строительными документами.
Следить за выполнением правил техники безопасности на проекте.
Ожидания у кандидату
Образование в сфере строительства.
Опыт работы в управлении строительными проектами от 3 лет.
Уметь читать и понимать проектную документацию.
Уметь пользоваться компьютерными программами (Bauhub, Bauwise, Outlook, Excel, Word, AutoCad).
Хороший уровень владения эстонским языком и знание русского языка на уровне общения.
Водительские права категории В.
Предприятие предлагает
Как персональное, так и профессиональное развитие. Мы постоянно растем и развиваемся. Это дает тебе возможность пробовать себя и развиваться вместе с нами.
Ответственную и интересную работу. Мы являемся создателями трендов в сфере недвижимости. Мы отмечены наградами и признаны в своей области. Вы сможете принимать участие во всех этапах строительства и влиять на процессы начиная от планирования до принятия готового решения.
Профессиональную среду. Нашей компанией руководят профессионалы своего дела. Руководство компании занимается строительством уже более 15 лет.
Конкурентную заработанную плату и рабочий автомобиль.
Объекты находятся в пределах Харьюмаа.
Описание компании
Everaus Kinnisvara – профессионалы в сфере строительства и недвижимости. Мы создаем полноценную жилую и бизнес-среду с современной архитектурой.
Обеспечиваем качество, так как управляем разработками на всех этапах строительства: планирование, проектирование, строительство, маркетинг и продажи. Мы являемся генеральным подрядчиком всего строительного процесса.
Больше узнать о нас можно здесь: www.everaus.ee