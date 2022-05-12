Выступавшая за Украину биатлонистка планирует вернуть российское гражданство

Бех получила украинское гражданство в 2018 году. В середине апреля стало известно, что экс-россиянку исключили из состава украинской сборной, пишет Sports.ru.

Как сообщает телеграм-канал «Арена Урала», сейчас Бех находится в России в статусе беженки и собирает документы, чтобы вернуть российское гражданство. Отмечается, что спортсменка планирует выступать за сборную Тюменской области.