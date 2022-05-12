В Кохтла-Ярве нетрезвый мужчина спросонья напал на спасателя
Вчера в Кохтла-Ярве пьяный мужчина напал на спасателя, который приехал на вызов.
11 мая в 11:19 спасателям поступило сообщение о запахе гари в подъезде многоквартирного дома на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве. Спасатели нашли квартиру, которая была источником гари. Они обнаружили, что на плите горят макароны, а хозяин квартиры спит на диване в состоянии алкогольного опьянения.
Разбуженному мужчине настолько не понравился визит спасателей, что он стал материться и напал на одного из спасателей. Однако, когда ситуация прояснилась, с хозяином удалось спокойно поговорить и вмешательство полиции не потребовалось.
Датчиков дыма и угарного газа в квартире не было. Спасатели разъяснили мужчине необходимость наличия датчиков, которые могли бы разбудить его спящего, а также то, насколько опасно может быть подгорание пищи.