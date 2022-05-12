Эстонский арбитр будет работать на женском финале Лиги чемпионов

Таким образом, Кайвоя, исполняющая обязанности бокового судьи, вошла в историю, поскольку ранее ни один из представителей Эстонии не работал в судейских бригадах, обслуживавших финалы Лиги чемпионов. Финал состоится 21 мая в Турине, в нем сыграют "Барселона" и "Лион". Начало встречи в 20:00 по эстонскому времени.