12.05.2022, 08:18
Эстонский арбитр будет работать на женском финале Лиги чемпионов
ФОТО: ZUMAPRESS.com | ZUMAPRESS.com
Каролин Кайвоя, которая будет работать на женском чемпионате Европы по футболу, заслужила доверие УЕФА и получила назначение на финал женской Лиги чемпионов.
Таким образом, Кайвоя, исполняющая обязанности бокового судьи, вошла в историю, поскольку ранее ни один из представителей Эстонии не работал в судейских бригадах, обслуживавших финалы Лиги чемпионов. Финал состоится 21 мая в Турине, в нем сыграют "Барселона" и "Лион". Начало встречи в 20:00 по эстонскому времени.
Каролин Кайвоя выйдет на поле в качестве помощника главного арбитра из Финляндии Лины Лехтоваара. Вторым помощником будет Хрисула Куробилия из Греции. Четвертым рефери будет Яна Адамкова из Чехии, видеопомощником - Тьягу Мартинш из Португалии.