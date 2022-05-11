Президент Нийнистё - России о вступлении Финляндии в НАТО: посмотрите в зеркало

"Россия долго говорила, что невступление Финляндии и Швеции в военные союзы стабилизирует ситуацию на Балтике. Но в конце прошлого года она заявила, что Финляндия и Швеция не могут вступить в НАТО. Мы со Швецией оставались внеблоковыми по нашему собственному желанию, но Россия своими словами дала понять, что у нас не может быть собственной воли. Это было серьезным изменением, это заставило задуматься. И то, что произошло 24 февраля и до сих пор продолжается, ужасная война в Украине, полностью изменила картину. Они готовы напасть на соседнюю страну. И когда спрашивают, как Россия отнесется к вступлению Финляндии в НАТО... Если это случится, то я бы сказал, что вы сами к этому привели. Посмотрите в зеркало", – сказал финский лидер.

Джонсон же заявил, что после начала войны России против Украины ситуация в Европе кардинально изменилась.

"Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, переменила нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после Холодной войны, а нападение на Украину, как это ни прискорбно, открыло новую страницу", – сказал Джонсон.

Президент Ниинистё также привел цитату Черчилля о том, что друг познается при плохой погоде, и заявил, что Финляндия и Британия готовы поддерживать друг друга при любой погоде. Кроме того, он в очередной раз повторил, что решения страны в области безопасности не направлена против кого-либо.

По словам британского правительства(siirryt toiseen palveluun), целью сегодняшнего визита Джонсона в Хельсинки – продемонстрировать, что Британия готова поддержать Финляндию и Швецию в военном плане в случае кризиса или нападения. Великобритания и Финляндия подписали сегодня совместную декларацию о взаимопомощи на случай внешней угрозы, это касается в том числе военной помощи.

Британия также готова помочь Финляндии и Швеции бороться с гибридными и киберугрозами. Ранее сегодня Джонсон успел побывать с визитом в Стокгольме.