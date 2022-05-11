Военный дневник
11.05.2022, 21:35

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (77-й день) | Референдум в Херсоне отменен. Российского солдата впервые будут судить за убийство мирного жителя

 
Мариуполь
Мариуполь
ФОТО: STRINGER | AFP | STRINGER | AFP

Подводим итоги 77-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Наступление РФ на Донбассе отстает от графика минимум на две недели, считают в Пентагоне.

  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет планов введения военного положения, а "спецоперация" идет по плану. О возможности того, что Путин может ввести военное положение в России, вчера заявила глава службы разведки США. Однако, Дмитрий Песков назвал это слухами.

    Песков также заявил, что переговоры с Украиной идут "вяло и нерезультативно" и отказался говорить о дальнейших перспективах российско-украинских переговоров.

  • Первый российский солдат предстанет перед украинским судом за убийство мирного жителя.

    21-летний российский военный подозревается в убийстве 28 февраля 62-летнего безоружного мирного жителя в Сумской области, ехавшего по обочине на велосипеде. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас Вадим Шишимарин находится под стражей.

  • Оккупационная администрация Херсонской области хочет "присоединения" области к РФ даже без "референдума".
    Кирилл Стремоусов, которого российские государственные СМИ называют заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области, заявил, что оккупационные власти обратятся к президенту России с просьбой включить регион в состав России.

  • Палата представителей США проголосовала за предоставление дополнительной помощи Украине более чем на $40 млрд.

  • Украина сократила транзит газа в Европу на треть.

    Украина прекратила в среду утром транзит российского газа в Европу по одной из веток трубопровода из-за потери контроля в результате российского вторжения. Украинцы на данный момент не контролируют газораспределительный пункт "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков" в Луганской области.

  • СМИ распространили фотографии нечеловеческих условий под "Азовсталью".

  • На "Азовстали" гражданских не осталось, передаёт Sky News слова офицера полка "Азов" Ильи Самойленко.

    "Никто не ждал, что мы будем сопротивляться русским так долго, но мы продолжаем борьбу. Мы несем тяжелые потери", - сказал Самойленко.

  • Украина победила в первой фазе войны с Россией, заявили в Минобороны.

    "В первой фазе ВСУ нанесли абсолютный удар врагу и она закончилась победой Украины, потому что войскам РФ не удалось реализовать ключевые цели", — подчеркнула чиновник оборонного министерства.

  • По данным ООН, с 24 февраля в Украине погибли не менее 3496 мирных жителей, в том числе 238 детей.

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