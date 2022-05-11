ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (77-й день) | Референдум в Херсоне отменен. Российского солдата впервые будут судить за убийство мирного жителя
Подводим итоги 77-го дня военного вторжения России в Украину.
Наступление РФ на Донбассе отстает от графика минимум на две недели, считают в Пентагоне.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет планов введения военного положения, а "спецоперация" идет по плану. О возможности того, что Путин может ввести военное положение в России, вчера заявила глава службы разведки США. Однако, Дмитрий Песков назвал это слухами.
Песков также заявил, что переговоры с Украиной идут "вяло и нерезультативно" и отказался говорить о дальнейших перспективах российско-украинских переговоров.
Первый российский солдат предстанет перед украинским судом за убийство мирного жителя.
21-летний российский военный подозревается в убийстве 28 февраля 62-летнего безоружного мирного жителя в Сумской области, ехавшего по обочине на велосипеде. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас Вадим Шишимарин находится под стражей.
Оккупационная администрация Херсонской области хочет "присоединения" области к РФ даже без "референдума".
Кирилл Стремоусов, которого российские государственные СМИ называют заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области, заявил, что оккупационные власти обратятся к президенту России с просьбой включить регион в состав России.
Палата представителей США проголосовала за предоставление дополнительной помощи Украине более чем на $40 млрд.
Украина сократила транзит газа в Европу на треть.
Украина прекратила в среду утром транзит российского газа в Европу по одной из веток трубопровода из-за потери контроля в результате российского вторжения. Украинцы на данный момент не контролируют газораспределительный пункт "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков" в Луганской области.
СМИ распространили фотографии нечеловеческих условий под "Азовсталью".
На "Азовстали" гражданских не осталось, передаёт Sky News слова офицера полка "Азов" Ильи Самойленко.
"Никто не ждал, что мы будем сопротивляться русским так долго, но мы продолжаем борьбу. Мы несем тяжелые потери", - сказал Самойленко.
Украина победила в первой фазе войны с Россией, заявили в Минобороны.
"В первой фазе ВСУ нанесли абсолютный удар врагу и она закончилась победой Украины, потому что войскам РФ не удалось реализовать ключевые цели", — подчеркнула чиновник оборонного министерства.
По данным ООН, с 24 февраля в Украине погибли не менее 3496 мирных жителей, в том числе 238 детей.