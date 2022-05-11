ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (77-й день) | Референдум в Херсоне отменен. Российского солдата впервые будут судить за убийство мирного жителя

Наступление РФ на Донбассе отстает от графика минимум на две недели, считают в Пентагоне.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет планов введения военного положения, а "спецоперация" идет по плану. О возможности того, что Путин может ввести военное положение в России, вчера заявила глава службы разведки США. Однако, Дмитрий Песков назвал это слухами.

Песков также заявил, что переговоры с Украиной идут "вяло и нерезультативно" и отказался говорить о дальнейших перспективах российско-украинских переговоров.