11.05.2022, 20:47
Минэкономики, Elering и Alexela достигли соглашения по строительству СПГ-терминала(5)
ФОТО: Ekspress Meedia | Elering
Министерство экономики, Elering и Alexela достигли соглашения о дальнейших планах по строительству СПГ-терминала, передает rus.err.
Согласно нынешним планам, Alexela построит причал в Палдиски. Расходы покроет потребитель газа, для которого будет действовать повышенная сетевая плата в следующем отопительном периоде.
Размер оплаты утвердит Департамент конкуренции.
Государство в лице предприятия Elering гарантирует, чтобы газ шел по трубам.
По-прежнему непонятно, кто будет арендовать плавучий терминал. Глава Elering Таави Вескимяги говорит, что делает Alexela, самостоятельно, без участия финской стороны. В то же время министр экономики Таави Аас заявил, что переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.