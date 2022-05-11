Экономика
11.05.2022, 20:47

Минэкономики, Elering и Alexela достигли соглашения по строительству СПГ-терминала

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Gaasitorud
Gaasitorud
ФОТО: Ekspress Meedia | Elering

Министерство экономики, Elering и Alexela достигли соглашения о дальнейших планах по строительству СПГ-терминала, передает rus.err.

Согласно нынешним планам, Alexela построит причал в Палдиски. Расходы покроет потребитель газа, для которого будет действовать повышенная сетевая плата в следующем отопительном периоде.

Размер оплаты утвердит Департамент конкуренции.

Государство в лице предприятия Elering гарантирует, чтобы газ шел по трубам.

По-прежнему непонятно, кто будет арендовать плавучий терминал. Глава Elering Таави Вескимяги говорит, что делает Alexela, самостоятельно, без участия финской стороны. В то же время министр экономики Таави Аас заявил, что переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.

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