Минэкономики, Elering и Alexela достигли соглашения по строительству СПГ-терминала

Согласно нынешним планам, Alexela построит причал в Палдиски. Расходы покроет потребитель газа, для которого будет действовать повышенная сетевая плата в следующем отопительном периоде.

По-прежнему непонятно, кто будет арендовать плавучий терминал. Глава Elering Таави Вескимяги говорит, что делает Alexela, самостоятельно, без участия финской стороны. В то же время министр экономики Таави Аас заявил, что переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.