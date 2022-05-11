Советский монумент в парке Раади может быть перенесен к следующему 9 мая

По словам Терика, этот вопрос в первую очередь дело местного самоуправления. "Конкретные шаги в сторону переноса или демонтирования того или иного памятника следует предпринимать в случае, если эти памятники становятся причиной провокаций и напряжения в обществе ", - считает Терик. "Это, в первую очередь, вопрос организации местной жизни, которым при необходимости должны заниматься местные самоуправления".

Министр культуры Тийт Терик заявил в беседе с Delfi , что, насколько ему известно, памятник Раади не находится под охраной наследия истории и культуры, как указали представители Тарту в письме, а является надгробием. "Таким образом, мы оставляем решение вопроса комиссии по воинским захоронениям, в работе которой участвует представитель департамента охраны памятников. Насколько мне известно, работа в этом направлении уже идет", - сказал Терик.

Директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль сказал, что, если комиссия по воинским захоронениям решит, что могила действительно находится в неподходящем месте, мяч вернется в руки местного самоуправления, которое должно будет организовать перезахоронение в сотрудничестве с департаментом по охране памятников истории и культуры. По словам Лилля, необходимо будет уточнить, что станет с надгробным памятником, что также является обязанностью местного самоуправления. "Разумно, что останки будут захоронены, потому что место погибших - на кладбище, а не в парке или зеленой зоне", — сказал Лилль.

В своем предложении Клаас и Лукас пояснили, что памятник, расположенный в непосредственной близости от Эстонского национального музея (ЭНМ), и место захоронения павших находятся в неподходящем месте, и останки, так и памятник, следует перенести в другое место. Этот вопрос должна рассмотреть комиссия по воинским захоронениям, по предложению которой окончательное решение по поводу того, какие останки захоронить на каком кладбище, примет министр обороны страны.

Мэр Тарту Урмас Клаас и председатель городского собрания Тынис Лукас 9 мая этого года предложили министерству культуры, министерству обороны и комиссии по воинским захоронениям перенести советский памятник из парка Раади и перезахоронить останки жертв войны.

Бывший руководитель Эстонского национального музея Тынис Лукас, занимающий сейчас пост председателя городского собрания Тарту, считает, что на могиле нужно провести археологические исследования, потому что на данный момент никто точно не знает, сколько людей там было захоронено и все ли похороненные участвовали в войне. "Это довольно запутанная история, потому из пропагандистских статей неясно, сколько людей там похоронено — это надо выяснять и переносить останки на кладбище", — говорит Лукас.

План может быть реализован в течение года

По словам Лукаса, исследование, перезахоронение и перенос памятника могут быть проведены в течение одного года. "Если будет четкий план, как действовать и когда начнутся раскопки, памятник можно будет перенести уже к 9-му мая следующего года. Тем более, если не будет препятствий со стороны охраны департамента памятников истории", - сказал председатель городского собрания.

Лукас выходил с идеей о переносе памятника еще в 2017 году, будучи директором эстонского национального музея, но в тот раз задуманное не сбылось". "Посчитали, что это вызовет много шума и недовольства, но теперь, когда идет война и мы видим, как Россия использует памятники для пропаганды, аргументов для переноса и поддержки у нас больше", - отметил Лукас.

На вопрос, почему Лукас, будучи министром культуры (2019-2021 гг.) не инициировал демонтаж памятника в парке Раади, Лукас ответил, что, поскольку идея не получила поддержки, она так и не дошла до стола министра культуры.