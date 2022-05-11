РЕДКОЕ ВИДЕО | В Харьюмаа спасли рысь, неделю пролежавшую на поляне

Руководителю НКО "Эстонские крупные хищники" позвонил один из жителей волости Козе, который заметил рысь. По его словам, хищник, похоже, не боялся ни людей, ни трактора, работающего на близлежащем поле.

"Сначала я подумал, что рысь кого-то там загрызла, и поэтому не боится трактора и людей, которые ездят по деревенской дороге. Рыси ведь часто видят и машины, и людей, это не видим рысей, — сказал он.

Но подойдя поближе, мужчине показалось, что ситуация необычная: "Рысь меня вообще не испугалась и не убежала. Только выглядела очень худой. Она продолжила лежать на том же месте и даже завалилась на бок, время от времени проползая по нескольку метров".

Элери решила обратиться за помощью к работникам департамента окружающей среды. Выяснилось, что местные охотники знают о рыси уже неделю. "В их реакции читалось удивление тем, что рысь до сих пор не умерла", - удивлена Элери равнодушию чиновников. " Я связалась со знающими людьми, чтобы спросить совета. Эстонское общество диких животных откликнулось на просьбу о помощи, они переговорили с определенными людьми, и департамент окружающей среды все же отреагировал на сообщение о рыси - приехали спустя несколько часов ожидания".

Рысь отвезли на проверку здоровья в университет естественных наук, и ею там теперь занимается ветеринар Мадис Лейвиц.

"Сейчас самец взрослой рыси жив и я надеюсь, что с ним все будет хорошо. Пока неизвестно, почему он оказался в таком состоянии.