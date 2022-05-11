К осени около озера Харку появится крупный универмаг
Сегодня в Харку была отмечена важная веха работ по строительству магазина Roo Prisma – установка стропил. Застройщик здания Capital Mill поставил перед собой цель обеспечить, чтобы здание было экологичным и чтобы срок его эксплуатации был как можно более продолжительным. Эта ценность важна и для магазина Prisma, и для волости Харку, они считают ее важной и для будущих проектов застройки.
Работы по строительству магазина Roo Prisma начались в августе 2021 года. Здание будет готово уже осенью этого года. «Местоположение недвижимости, находящейся на улице Роо, очень выгодно с логистической точки зрения и удобно для людей, так как центр будет иметь хорошее сообщение с велосипедными дорожками и автомагистралями. Центр будет располагаться в непосредственной близости от Палдиски маантеэ и Ярвекалда теэ, благодаря чему его сможет посещать еще большее количество людей», – сказал директор по строительству компании-застройщика Capital Mill Сильвер Неэмело.
Общий объем инвестиции в новый магазин составил приблизительно шесть миллионов евро. Согласно плану, здание будет иметь класс энергетической эффективности A. В плане учтен и ряд прочих аспектов, касающихся окружающей среды. Для охлаждения магазина будет использоваться хладоноситель, не способствующий разрушению озонового слоя, а в вентиляционных системах будет применяться принцип рекуперации тепла, который помогает экономить используемую энергию. На крыше здания планируется установить солнечные панели, а на парковке центра будут предусмотрены места для зарядки электромобилей.
По словам волостного старейшины, в волости Харку устойчивые решения ценны во всех отношениях. «Уже сегодня мы рекомендуем застройщикам предусматривать в новых проектах застройки находящиеся у магазинов пункты зарядки электромобилей, так как это будет способствовать уменьшению экологического следа. Хорошо, что при нынешних ценах на электричество, которые, по всей видимости, не снизятся в будущем, застройщики самостоятельно ищут все более энергоэффективные решения, которые помогли бы минимизировать постоянные расходы», – сказал старейшина волости Харку Эрик Сандла.
Благодаря открытию магазина для всей семьи Roo Prisma в Харку появится более 20 новых рабочих мест, что в частности поспособствует развитию местной общины. «Уже начался подбор персонала, поэтому тем людям, которые заинтересованы в нахождении новой работы, следует связаться с нами, – произнес представитель сети магазинов Prisma на эстонском рынке Теэму Кильпия. – Открытие магазина Roo Prisma в регионе Харкуярве всячески приветствуется людьми, поскольку этот регион быстро развивается. Там планируется строительство примерно 400 жилищных единиц, из которых на сегодняшний день реализовано чуть более сотни. Магазин, строимый для этого региона, определенно будет хорошим местом для совершения покупок. Разумеется, мы также будем рады, если жители нашей волости получат там – поблизости от дома – работу», – добавил волостной старейшина.
Новый центр строится в развивающемся регионе вблизи озера Харку. Общая площадь центра составит 3 300 м2. Prisma учитывает пожелания местных жителей по части ассортимента товаров и их предпочтения. «Все клиенты могут выразить на сайте Prisma свое мнение касательно того, каким должен быть ассортимент продукции в Roo Prisma. Мы хотим обеспечить самую лучшую повседневную торговую среду с точки зрения ассортимента товаров, качества и цен», – подчеркнул Кильпия.