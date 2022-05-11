К осени около озера Харку появится крупный универмаг

Работы по строительству магазина Roo Prisma начались в августе 2021 года. Здание будет готово уже осенью этого года. «Местоположение недвижимости, находящейся на улице Роо, очень выгодно с логистической точки зрения и удобно для людей, так как центр будет иметь хорошее сообщение с велосипедными дорожками и автомагистралями. Центр будет располагаться в непосредственной близости от Палдиски маантеэ и Ярвекалда теэ, благодаря чему его сможет посещать еще большее количество людей», – сказал директор по строительству компании-застройщика Capital Mill Сильвер Неэмело.

Общий объем инвестиции в новый магазин составил приблизительно шесть миллионов евро. Согласно плану, здание будет иметь класс энергетической эффективности A. В плане учтен и ряд прочих аспектов, касающихся окружающей среды. Для охлаждения магазина будет использоваться хладоноситель, не способствующий разрушению озонового слоя, а в вентиляционных системах будет применяться принцип рекуперации тепла, который помогает экономить используемую энергию. На крыше здания планируется установить солнечные панели, а на парковке центра будут предусмотрены места для зарядки электромобилей.

По словам волостного старейшины, в волости Харку устойчивые решения ценны во всех отношениях. «Уже сегодня мы рекомендуем застройщикам предусматривать в новых проектах застройки находящиеся у магазинов пункты зарядки электромобилей, так как это будет способствовать уменьшению экологического следа. Хорошо, что при нынешних ценах на электричество, которые, по всей видимости, не снизятся в будущем, застройщики самостоятельно ищут все более энергоэффективные решения, которые помогли бы минимизировать постоянные расходы», – сказал старейшина волости Харку Эрик Сандла.