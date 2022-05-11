Новости Ида-Вирумаа
11.05.2022, 09:51

Delfi в Нарве | Один расстреливал людей десятками, другой погиб, воюя против Польши

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В честь кого названы две нарвские улицы
Солдаты Красной Армии
Солдаты Красной Армии
ФОТО: Scherl | Scherl

Две улицы в Нарве вот уже 30 лет хотят, но никак не могут переименовать. Еще во времена застоя они получили имена Альберта-Августа Тиймана и Антса Даумана, каким-то невероятным образом пережили 90-е и лишь в декабре 2018 года оказались под угрозой переименования. Но таблички на домах до сих пор не тронуты. Кем же были Тийманн и Дауман, и почему в любом другом городе Эстонии невозможно представить улицы, названные в честь их соратников.

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