Delfi в Нарве | Один расстреливал людей десятками, другой погиб, воюя против Польши

Две улицы в Нарве вот уже 30 лет хотят, но никак не могут переименовать. Еще во времена застоя они получили имена Альберта-Августа Тиймана и Антса Даумана, каким-то невероятным образом пережили 90-е и лишь в декабре 2018 года оказались под угрозой переименования. Но таблички на домах до сих пор не тронуты. Кем же были Тийманн и Дауман, и почему в любом другом городе Эстонии невозможно представить улицы, названные в честь их соратников.