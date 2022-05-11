Футбол
11.05.2022, 07:48

Скончалась вдова легендарного советского вратаря

 
Dynamo Stadium football field unveiled on day of Lev Yashin's birthday
Dynamo Stadium football field unveiled on day of Lev Yashin's birthday
ФОТО: Global Look Press

В возрасте 91 года умерла Валентина Яшина - вдова легендарного вратаря "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина.

Валентина Яшина родилась в 1930 в Москве. Вышла замуж за Льва Яшина в 1954. Валентина Тимофеевна была замужем за Львом Ивановичем с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался.

"Валентина Тимофеевна вспоминала впоследствии, как её молодой муж на следующий день после бракосочетания отправился на сборы и встретились молодожёны лишь спустя два месяца. Так они и жили всё время: встречались и расставались, радовались каждому мгновению вместе, проживали неудачи и травмы, растили двух замечательных дочек"

Всю свою жизнь Валентина Тимофеевна проработала на радио. Вначале была простым корреспондентом. В середине 50-х Валентине предложили должность редактора. После замужества и рождения двух дочерей супруга Яшина занималась не карьерой, а семьей.

С 1954 по 1971 год вратарь вызывался в сборную Советского Союза. В 1963 году Яшин получил от французского журнала France Football "Золотой мяч". По сей день советский вратарь остаётся единственным представителем данного амплуа, которому удалось получить награду.

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