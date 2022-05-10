В Рийгикогу поступил закон, призванный повысить безопасность детей

Председатель комиссии Марек Юргенсон отметил, что законопроект призван обеспечить безопасность детей. «Согласно законопроекту, помимо момента принятия на работу, контроль за тем, позволено ли человеку работать с детьми, нужно будет в дальнейшем осуществлять каждые двенадцать месяцев. Это означает, что раз в год работодатель должен будет проверять биографические данные всех учителей и тренеров», – сказал Юргенсон.

Председатель комиссии добавил, что систематическое невыполнение обязанности по осуществлению контроля повлечет за собой наказание в порядке совершения проступка. Юридическое лицо может получить за неосуществление контроля штраф размером до 32 000 евро. «Мы надеемся, что благодаря этим поправкам лица, работающие с детьми, будут проверяться достаточно часто и с детьми будут работать лишь люди, не представляющие для них опасности», – отметил Юргенсон.

По словам заместителя председателя комиссии Хельо Пикхоф, изменения помогут сократить риск совершения преступлений, направленных против детей. «Согласно законопроекту, законные представители детей также получат право бесплатно делать запрос для проверки, может ли человек, которого принимают на работу, например, в качестве няни, работать с детьми, – сказала Пикхоф. – Это – важная возможность для обеспечения безопасности детей и, безусловно, душевного покоя родителей».