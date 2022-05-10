За рубежом
10.05.2022, 20:21

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

 
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
ФОТО: Скриншот | Скриншот

Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни, передает ukranews.com.

Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины.

В июле в СМИ появилась информация, что Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации.

10 января 2022 года Леонид Кравчук отметил 88-летие.

Леонид Кравчук возглавлял Украину с декабря 1991-го по июль 1994 года. В качестве президента он подписывал Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР.

Напомним, что 4 мая возрасте 87 лет скончался Станислав Шушкевич — первый руководитель независимой Белоруссии и один из авторов Беловежских соглашений наряду с Кравчуком и первым президентом России Борисом Ельциным.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии