Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины.

В июле в СМИ появилась информация, что Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации.

10 января 2022 года Леонид Кравчук отметил 88-летие.

Леонид Кравчук возглавлял Украину с декабря 1991-го по июль 1994 года. В качестве президента он подписывал Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР.

Напомним, что 4 мая возрасте 87 лет скончался Станислав Шушкевич — первый руководитель независимой Белоруссии и один из авторов Беловежских соглашений наряду с Кравчуком и первым президентом России Борисом Ельциным.