ВИДЕО | Порноактриса разделась на трибуне во время матча

Болельщица разделась на трибуне во время матча чемпионата Испании: "Атлетик" принимал на своем поле "Валенсию" в рамках 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Футболисты не порадовали зрителей голами. Встреча завершилась с унылым счетом - 0:0.

Самое интересное произошло на трибунах. Во время игры болельщица, которая оказалась порноактрисой под псевдонимом Тина Файер, начала раздеваться. Девушка оголила грудь на камеру.

Позже она опубликовала видео перформанса в своем Telegram-канале. Там же Файер похвасталась, что получила в подарок футболку от форварда "Атлетик" Иньяки Уильямса. Спортсмен оставил на ней автограф и подписал: "Обладательнице лучшей груди".