Футбол
10.05.2022, 20:57

ВИДЕО | Порноактриса разделась на трибуне во время матча

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Athletic Club v Valencia CF - La Liga
Athletic Club v Valencia CF - La Liga
ФОТО: AFP7 | Keystone Press Agency

Актриса фильмов для взрослых Тина Файер разделась на трибуне во время матча Ла Лиги между "Атлетиком" и "Валенсией".

Болельщица разделась на трибуне во время матча чемпионата Испании: "Атлетик" принимал на своем поле "Валенсию" в рамках 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Футболисты не порадовали зрителей голами. Встреча завершилась с унылым счетом - 0:0.

Самое интересное произошло на трибунах. Во время игры болельщица, которая оказалась порноактрисой под псевдонимом Тина Файер, начала раздеваться. Девушка оголила грудь на камеру.

Позже она опубликовала видео перформанса в своем Telegram-канале. Там же Файер похвасталась, что получила в подарок футболку от форварда "Атлетик" Иньяки Уильямса. Спортсмен оставил на ней автограф и подписал: "Обладательнице лучшей груди".

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