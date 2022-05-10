В марте Эстония импортировала из России товаров на рекордную сумму
По данным Департамента статистики, в марте текущего года в Эстонию из России было импортировано товаров на 216,7 млн евро, что для марта является рекордом.
В марте прошлого года из России было импортировано товаров на 145 млн евро.
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина отмечает, что период адаптации для замещения товаров, импортируемых из России, требует времени
Более половины товаров, импортируемых из России, составляют минеральное топливо и масла. Хотя эта группа товаров также очень быстро росла в текущих ценах, ещё более сильный рост цен означал, что в марте объёмы импорта в постоянных ценах снизились, и общий рост в первом квартале был довольно скромным.
Почти 39% всех минеральных топлив и масел, импортируемых в Эстонию, поступает из России. На удобрения приходится 62%, неорганические химикаты – 42%, на древесину и изделия из неё – 36%, на железо и сталь – 28%. Необходимо также учитывать транзит, особенно для удобрений и минерального топлива и масел. Потребуется некоторое время, чтобы многие из этих товаров были заменены товарами из других стран. Перебои в импорте этих товаров сильнее всего ударят по строительной, лесной, транспортной и сельскохозяйственной отраслям Эстонии, а также окажут негативное влияние на экономику страны в целом.
График: импорт из России в марте месяце по годам (в млн евро)