Подавляющее большинство детей украинских беженцев ходят в образовательные учреждения с эстонским языком обучения

К настоящему времени дети и подростки из Украины зарегистрированы в учебных заведениях всех уездов Эстонии, от детских садов до профессиональных училищ. По данным EHIS, наибольшее количество детей в детских садах и учеников из Украины зарегистрировано в Харьюмаа (2076), Тартумаа (466), Пярнумаа (315), Ида-Вирумаа (291), Ляэне-Вирумаа (273) и Сааремаа (166).

69,7% детей и подростков из числа беженцев ходят в образовательные учреждения с эстонским языком обучения, 20,1% - в образовательные учреждения с русским языком обучения, 9,7% - в учреждения, реализующие программы языкового погружения, и 0,5% - в школы с английским языком обучения.

Помимо учеников, многие учебные заведения также приняли персонал из Украины. Согласно опросу министерства, 118 украинских военных беженцев были трудоустроены в 79 школах. Большинство из них работают учителями или помощниками учителей, но есть также психологи, логопеды, вспомогательные работники, координаторы обучения, а также, например, те, кто работает поварами в столовой или помогает поддерживать порядок в школьных зданиях.

Более подробный обзор детей и молодежи из Украины в учебных заведениях по уездам см. на карте и на портале Haridussilm.