Осторожно! В парке Паэ обосновались змеи

«До нас дошла информация, что в этом году уже несколько человек видели в парке гадюк. В их появлении весной, когда природа просыпается, нет ничего необычного, особенно в более диких парках. Поэтому люди должны быть осторожны, гуляя в зеленых зонах", - сказала Юлианна Юрченко, старейшина Ласнамяэ.

Гадюка - единственная ядовитая змея в Эстонии. Обычно она избегает людей, но все же стоит соблюдать бдительность при прогулках по дикой природе.

Следует также помнить, что укус гадюки очень опасен для наших четвероногих друзей, и в данный момент надо быть особенно внимательными, когда выгуливаете свою собаку.

При укусе нужно обратиться за помощью и инструкциями в Центр информирования об отравлениях по номеру телефона 16662 или позвонить на номер Центра тревоги 112.