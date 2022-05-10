ВИДЕО | Вейко-Велло Пальм: на сей раз во время учений Siil будет больше контактов между военными и гражданскими

По оценке заместителя командующего Силами обороны Эстонии Вейко-Велло Пальма, Siil - одни из крупнейших учений НАТО. Говорить о том, сколько точно соберется участников на начинающихся 16 мая учениях, сейчас трудно - у части зарубежных участников состав еще до конца не определен. Многое зависит здесь от ситуации в Украине.

Siil пройдут почти по всей Эстонии, начало будет более масштабным, затем размах учений постепенно будет сужаться. Помимо сухопутных войск, к учениям привлекаются также военно-воздушные и военно-морские силы, а также военные киберподразделения.

В ходе учений предполагаются возможные контакты с местным гражданским населением. Пальм выразил надежду, что эти контакты и общение будут приятными.

"Мы хотели бы пойти навстречу просьбам и организовать в населенных пунктах короткие сражения. С большой долей вероятности мы сможем их провести в этом году в Валга и Валка, - сообщил он Delfi. - Приходите смотреть и получать удовольствие от учений".

В одно и то же время будут проходить несколько международных учений: у латышей - Namejs, в Северных странах - Knight League, американцы проведут Defender Europe.

"Для нас было крайне позитивно, что мы смогли свести несколько международных учений в единые временные рамки, - сказал Пальм. - Это показывает нашему народу, что мы готовы. А для того, чтобы быть готовыми, и надо организовывать крупные учения. Надеемся, это также будет убедительной мерой сдерживания для нашего соседа".