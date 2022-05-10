Похмелье победы

Девятое мая в нынешней России уже много лет подряд широко отмечается по всей стране, в Москве традиционно проходит торжественный марш нескольких тысяч военнослужащих, демонстрируется современное вооружение и военная техника. И такое нарочитое бряцание оружием, несомненно, отвечает путинскому режиму и находит очень много поклонников среди россиян. История показывает, что при каждом новом политическом повороте значения дня победы менялось: например, при Сталине день победы отмечался лишь трижды — в 1945, 1946 и 1947 годах, и позднее его празднование было отменено по ряду причин, одна из которых была связана с тем, что все население трудилось над восстановлением разрушенной страны и пышные празднества были неуместны. Одновременно с этим Сталин давал понять гражданам, что будущая победа еще впереди.

Никита Хрущев, сменив Сталина, принялся обильно мазать своего предшественника черной краской и, среди прочего, празднование дня победы на государственном уровне отменил, превратив 9 мая в тихий день памяти ветеранов. Брежнев взял курс на политизацию праздника, придав ему многие современные черты — парад на Красной площади, возложение венков к могиле Неизвестного солдата и минуту молчания. При Брежневе день победы затмил собой даже день Октябрьской революции, став важным пунктом самоидентификации «мы вместе сражались, и мы вместе добыли победу».

Именно при Владимире Путине этот праздник из дня памяти превратился в народный карнавал, где любой желающий может примерить форму красноармейца и надеть фальшивые медали. Как бы посмотрели на путинский день победы ветераны сорок лет назад? Правила относительно того, кто может надевать военную форму были очень строги. Из дня скорби по погибшим и воспоминаний о пережитых страданиях, из дня памяти день победы превратился в новую гражданскую религию, в которой шествия «Бессмертного полка» стало Крестным ходом, а фотографии ветеранов — иконами, и на шествие снисходит «святой дух Победы».