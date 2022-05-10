За рубежом
10.05.2022, 14:12

Под звуки воздушной тревоги: каким было 9 мая в Киеве

 
Денис Седашов
9 mai Kiievis 2022
9 mai Kiievis 2022
ФОТО: Ekspress Meedia | Denis Sedashov

С 2016 года в Украине вместо советского праздника Дня Победы в Великой Отечественной войне отмечают сразу две даты: 8 мая объявлен Днем памяти и примирения, а 9 мая – Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В эти дни чтится память не только павших советских солдат, но и других жертв нацизма. Каким было 9 мая 2022 года в столице Украины. специально для RusDelfi рассказал киевский журналист Денис Седашов.

8 и 9 мая в Киеве всегда многолюдно. Кто-то несет цветы к вечному огню, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне, а кто-то приезжает из других областей в столицу Украины погулять, так как именно на эти дни приходится государственный выходной. Однако в 2022 году все иначе – улицы Киева практически пусты.

Для Киева, как и для многих других городов Украины, День победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошел под звуки воздушной тревоги. Всего за сутки в столице Украины сирена звучала трижды. В связи с угрозой ракетных ударов со стороны российских войск, массовые мероприятия в Киеве были отменены. Однако, несмотря на это, каждый желающий мог почтить память погибших, возложив цветы к вечному огню. С утра в этой церемонии также принял участие Президент Украины Владимир Зеленский.

После того, как российские войска 24 февраля вторглись в Украину, обстреляли Киев и Киевскую область, большинство людей стали воспринимать 9 мая совсем иначе.

Сергей, киевлянин:

— Сейчас сложное время для Украины и пока праздновать нечего. Да, мы помним о том героическом подвиге, который был совершен в 1945 году. Мы чтим его и всех, кто отдал жизнь. Однако сейчас для всех нас нужна еще одна победа, которая будет не менее значимой.

Валентина, киевлянка:

— Мы помним всех погибших. Мой дед воевал и погиб. Мы с семьей почтили его память. Несмотря на то, что дед воевал за свободу, война вновь постучала в наши двери и принесла очень много горя. Украинцы находятся на своей земле, мы знаем, за что воюем. Поэтому шансов у рашистов нет никаких.

А вот у более старшего поколения отношение к 9 мая, как празднику, не изменилось. Лидия Ивановна, которая родилась в 1941 году, рассказала, чем для нее особенна эта дата.

— Раньше мы ходили на парад, несли флаги, знамя – нам было весело и радостно. Сейчас же радости нет никакой. Я знаю, что мои родственники воевали и погибли, я чту их память в этот день всегда. Знаете, что обиднее всего, что я родилась под бомбежками и сейчас живу под бомбежками.

В Киеве находится одно из самых известных мест трагедии прошлого века, где с 1941 по 1945 года, по разным подсчетам, было расстреляно от 70 000 до 200 000 человек – это Бабий Яр. Сейчас на этом месте расположен мемориальный центр Холокоста.

9 mai Kiievis 2022

9 mai Kiievis 2022

Несмотря на солнечную и достаточно теплую погоду, людей в парке было не очень много, но это и понятно – безопасность превыше всего.

9 mai Kiievis 2022

Напомним, 1 марта российские войска двумя ракетами обстреляли телевизионную башню, один из снарядов попал на территорию мемориального комплекса Бабий Яр. Тогда погибло пять мирных киевлян.

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