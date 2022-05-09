ФОТО И ВИДЕО С ДРОНА | 9 мая прошел без особых происшествий: заведено около 50 дел о нарушении правопорядка

"Вчера и сегодня полиция работала в усиленном составе, чтобы день 9 мая прошел безопасно. Полицейские следили за тем, чтобы люди не собирались на запрещенные общественные собрания и не использовали поддерживающую агрессию символику. Значение поддерживающих агрессию символов, в т. ч. Z, георгиевская лента, флаги РФ и СССР, советской формы и подобной символики изменилось с начала войны, так как эту символику используют солдаты режима Путина, которые причиняют в Украине страдания мирным жителям.

Мы начали подготовку к 9 мая уже несколько месяцев назад и работали во имя того, чтобы этот день прошел без провокаций и конфликтов. В сотрудничестве с Полицией безопасности мы обращали внимание на иностранцев, которые угрожали безопасности Эстонии и в преддверье 9 мая выслали из страны одного из организаторов «Бессмертного полка». Кроме того, мы ограничили автомобильное движение на Фильтри теэ, установили ведущие к монументу ограждения, чтобы движение пешеходов к монументу было плавное и не возникало запрещенных собраний. Также мы занимались превентивной работой в школах и сотрудничали с местными самоуправлениями. По состоянию на 21 часов можно сказать, что работы у полиции было достаточно, но день прошел без особых происшествий.

Полиция обращала внимание на разжигающую агрессию символику уже с начала войны и объясняла людям возможные последствия, если такая символика все же будет использована. И вчера, и сегодня полиция реагировала на связанные с символикой случаи более резолютно и, как правило, мы начинали делопроизводство в отношении тех людей, которые явно провоцировали или не хотели понять запрет на использование символов и убрать их.