ФОТО И ВИДЕО С ДРОНА | 9 мая прошел без особых происшествий: заведено около 50 дел о нарушении правопорядка
Руководитель оперативного штаба Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Рогер Кумм прокомментировал итоги сегодняшнего дня с точки зрения соблюдения правопорядка.
"Вчера и сегодня полиция работала в усиленном составе, чтобы день 9 мая прошел безопасно. Полицейские следили за тем, чтобы люди не собирались на запрещенные общественные собрания и не использовали поддерживающую агрессию символику. Значение поддерживающих агрессию символов, в т. ч. Z, георгиевская лента, флаги РФ и СССР, советской формы и подобной символики изменилось с начала войны, так как эту символику используют солдаты режима Путина, которые причиняют в Украине страдания мирным жителям.
Мы начали подготовку к 9 мая уже несколько месяцев назад и работали во имя того, чтобы этот день прошел без провокаций и конфликтов. В сотрудничестве с Полицией безопасности мы обращали внимание на иностранцев, которые угрожали безопасности Эстонии и в преддверье 9 мая выслали из страны одного из организаторов «Бессмертного полка». Кроме того, мы ограничили автомобильное движение на Фильтри теэ, установили ведущие к монументу ограждения, чтобы движение пешеходов к монументу было плавное и не возникало запрещенных собраний. Также мы занимались превентивной работой в школах и сотрудничали с местными самоуправлениями. По состоянию на 21 часов можно сказать, что работы у полиции было достаточно, но день прошел без особых происшествий.
Полиция обращала внимание на разжигающую агрессию символику уже с начала войны и объясняла людям возможные последствия, если такая символика все же будет использована. И вчера, и сегодня полиция реагировала на связанные с символикой случаи более резолютно и, как правило, мы начинали делопроизводство в отношении тех людей, которые явно провоцировали или не хотели понять запрет на использование символов и убрать их.
Почтить память павших на военном кладбище пришло 11 000 человек, что в три раза меньше по сравнению с предыдущими годами. Большинство людей знали о запрете символики, но все же полиция побеседовала с сотнями людей, которые носили запрещенную символику или вели себя провокационно или пропагандировали кремлевскую идеологию. Хотя большинство людей убирало символику после пояснений полиции, что это нарушение, в течение дня полицейские доставили в отделения полиции, в основном, Харьюмаа и Ида-Вирумаа около 40 человек, которые не согласились убрать запрещенную символику и вели себя провокационно".
Некоторые из сегодняшних случаев
В Таллинне к Бронзовому солдату пришла мама с ребенком, на котором была шапка советских железнодорожных войск. Хотя по словам женщины, это не являлось военной символикой, шапку взяли на хранение.
Полиция остановила в Таллинне мужчину, на одежде которого была георгиевская лента. Мужчина отказался убрать эту символику, а также выяснилось, что он планировал организовать автопробег с использованием символики, которая выражает поддержку агрессору. Полиция доставила его в отделение полиции и начала делопроизводство по статье об использовании поддерживающей агрессора символики.
В Таллинне полиция доставила в отделение полиции женщину, которая призывала людей носить сегодня советскую военную форму. Полицейские провели с ней превентивную беседу и объяснили ей, что это нарушение.
В Силламяэ полицейские заметили на окне квартирного дома флаг СССР. Хозяин квартиры был дома, но оказался открыть полицейским дверь. Полицейским пришлось открыть дверь с применением силы, флаг убрали, а в отношении мужчины начали делопроизводство.
В Нарве полиция задержала и доставила в полицию мужчину, который носил георгиевскую ленту и отказался ее убрать.
В Таллинне к монументу пришли две женщины с провокационными фотографиями, одна из которых согласилась фотографии убрать. Вторая отказалась общаться, вела себя с полицейскими провоцирующе и не соглашать сообщать свои данные. Полицейские доставили ее в центр задержания, чтобы начать делопроизводство.
В Тарту у монумента в Раади полицейские также пообщались с двумя людьми, которые хотели подойти к памятнику с провоцирующими плакатами и георгиевской лентой. После беседы с полицейскими убрали плакаты и символику.
В Таллинне на Фильтри теэ полицейские забрали на хранение самокат, на котором были установлены LED-огни в цветах российского флага. Полиция начала делопроизводство в отношении использования запрещенной символики, также при проверке электросамоката обнаружили, что он не отвечает требованиям, установленных для легких транспортных средств.