Концерт к 9 мая на Первом канале проиллюстрировали фотографией американских преступников

Снимок появился в кадре во время песни «Если б не было войны» в исполнении Зары. По замыслу сценаристов фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война. Однако на данном фото изображены едва ли не самые известные в истории американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии, Бонни Паркер и Клайд Бэрроу. Более того, это фото является едва ли не самым известным изображением этих преступников и даже иллюстрирует соответствующую статью в Википедии.