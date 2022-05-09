Концерт к 9 мая на Первом канале проиллюстрировали фотографией американских преступников
Во время праздничного концерта в честь дня победы на Первом канале российского телевидения на заднем плане показали фотографии знаменитых американских преступников Бонни и Клайда.
Снимок появился в кадре во время песни «Если б не было войны» в исполнении Зары. По замыслу сценаристов фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война. Однако на данном фото изображены едва ли не самые известные в истории американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии, Бонни Паркер и Клайд Бэрроу. Более того, это фото является едва ли не самым известным изображением этих преступников и даже иллюстрирует соответствующую статью в Википедии.
С 1932 по 1934 год Бонни и Клайд совершили множество налетов, не гнушались человеческих жертв, однако в мае 1934 года попали в засаду и были убиты полицейскими.