ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (75-й день) | Новые санкции от США и Великобритании. Путин не объявил войну и мобилизацию
Предлагаем вашему вниманию главные военные события понедельника, 9 мая.
Владимир Путин не объявил войну Украине и всеобщую мобилизацию на параде победы, проходящем 9 мая в Москве. В то же время он обвинил страны НАТО в подготовке карательной операции на Донбассе и отказе от договора о безопасности с Россией, назвав вторжение в Украину “упреждающим отпором агрессиям”.
Владимир Путин в речи на параде в Москве вспомнил ополчение Минина и Пожарского, сражение под Бородином, а потом объявил, что на параде присутствуют донбасские ополченцы.
"Так и сейчас [как во время войны с гитлеровской Германией] в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины - России", - сказал Путин.
Обращение президента Украины Владимира Зеленского к украинцам значительно отличалось от обращения Путина к россиянам.
"Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", - сказал Зеленский.
"Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей [украинского философа Григория] Сковороды и верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она состоит в том, что мы - свободные люди, которые идут своим путём. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли", - добавил украинский президент.
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