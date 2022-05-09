ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (75-й день) | Новые санкции от США и Великобритании. Путин не объявил войну и мобилизацию

Владимир Путин не объявил войну Украине и всеобщую мобилизацию на параде победы, проходящем 9 мая в Москве. В то же время он обвинил страны НАТО в подготовке карательной операции на Донбассе и отказе от договора о безопасности с Россией, назвав вторжение в Украину “упреждающим отпором агрессиям”.

Владимир Путин в речи на параде в Москве вспомнил ополчение Минина и Пожарского, сражение под Бородином, а потом объявил, что на параде присутствуют донбасские ополченцы.

"Так и сейчас [как во время войны с гитлеровской Германией] в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины - России", - сказал Путин.