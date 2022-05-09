ФОТО | Георгиевские ленты появились у памятника в Кохтла-Ярве, но быстро исчезли

“Большинство людей, пришедших сегодня к монументу, закон не нарушали”, — сказал сотрудник по охране правопорядка Восточной префектуры Эрго Соосаар.

Однако несколько случаев с использованием запрещенной символики (в основном, георгиевской ленточки) все же было, правда, по распоряжению полиции эти символы были быстро убраны.

По словам присутствовавшего на мероприятии читателя Delfi, просьбы о том, чтобы убрать ленточки, вызвали обсуждение, но в целом пришедшие возложить цветы сохраняли спокойствие.

Утром полиция задержала в Кохтла-Ярве мужчину, который вел себя агрессивно по отношению к стражам правопорядка. “Полиция доставила его в изолятор и возбудила против него уголовное дело по статье о разжигании вражды”, — сказал Соосаар.



