Бывший министр от EKRE Марти Куузик окончательно оправдан по делу о домашнем насилии

Прокуратура обвинила Куузика в избиении его бывшей жены, однако суды двух первых инстанций не нашли подтверждения этой версии.

В феврале Тартуский окружной суд согласился с тем, что у экс-супруги Марти Куузика были выявлены телесные повреждения, но при этом не нашел оснований считать, что ей нанес их именно обвиняемый.

28 мая 2021 года Вируский окружной суд пришел к выводу, что вина Марти Куузика не доказана и оправдал его.

В ходе процесса Куузик вину не признал. Отрицала факт семейного насилия и его бывшая супруга.