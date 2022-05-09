Бывший министр от EKRE Марти Куузик окончательно оправдан по делу о домашнем насилии(3)
Государственный суд не принял к рассмотрению кассацию Вируской окружной прокуратуры на решения судов первой и второй инстанций, которые оправдали экс-министра инфотехнологий Марти Куузика по обвинению в семейном насилии, в связи с чем оправдательное решение в отношении Куузика вступило в силу, пишет rus.err.ee.
Прокуратура обвинила Куузика в избиении его бывшей жены, однако суды двух первых инстанций не нашли подтверждения этой версии.
В феврале Тартуский окружной суд согласился с тем, что у экс-супруги Марти Куузика были выявлены телесные повреждения, но при этом не нашел оснований считать, что ей нанес их именно обвиняемый.
28 мая 2021 года Вируский окружной суд пришел к выводу, что вина Марти Куузика не доказана и оправдал его.
В ходе процесса Куузик вину не признал. Отрицала факт семейного насилия и его бывшая супруга.