09.05.2022, 16:26
В Ида-Вирумаа в пожаре погибла женщина
ФОТО: Ekspress Meedia | Argo Ingver
9 мая в 14.29 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Олеви в Кохтла-Ярве. К сожалению, в пожаре погибла 65-летняя женщина.
По прибитию к месту пожара спасателям сообщили, что в горящей квартире может находится человек. Пожарные сразу приступили к поиску возможного пострадавшего. К сожалению, в 14.41 было найдено мертвое тело 65-летней женщины.
Пожар был потушен примерно в 15 часов. Возгорание охватило 8 квадратных метров.
Остальные жители дома были эвакуированы во двор, опасности квартирам соседей не было.
Причина пожара будет выяснена в ходе расследования.
В этом году в пожарах в Эстонии погибли 19 человек, из них двое - в Ида-Вирумаа.