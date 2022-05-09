Вратарский тренер "Левадии", поругался с главным тренером и пошел на понижение

Во время игры, которую транслировал в прямом эфире Soccernet.ee, произошел инцидент. В тот момент "Левадия" вела в счете 3:0 и Таммус ошибочно поставил на табличке для замен игровой номер Богдана Ващука (59), хотя они хотели убрать с поля номер 9, под которым играл Марк Оливер Рооснупп.

Между Савичем и Таммусом произошла перепалка, после чего главный тренер "Левадии" схватил Таммуса за руку.

Владимир Васильев - второй главный тренер "Левадии", после субботней игры против таллиннского "Калева" сказал: "Воздух чистый. Большого конфликта нет. После долгого разговора пришли к выводу, что, к сожалению, для Айна нужно найти новую должность. Его новая должность такова, что теперь он отвечает за подготовку молодых вратарей".

Момент с инцидентом можно увидеть тут, начиная с 1:23:45 минуты.