Расчеловечиться может любая нация. От этого нет иммунитета
Российский журналист и директор по продуктам портала Tribuna Digital Александр Ткач рассказал, как государство проходит расстояние от разговоров про «особый путь» до тоталитарного государства.
В разговорах про «never again» (снова никогда - англ.) и «кто на самом деле фашист» как будто не хватает одного элемента.
Never потому и повторяется again и again, что не существует определения того, что именно нельзя повторить.
Слово «фашист» уже давно не имеет никакой смысловой нагрузки кроме «вот наш враг, он делает ужасные вещи и думает ужасные мысли». Всё, больше никакой. Полный мир фашистов (по мнению окружающих) - и никто не фашист (по собственному мнению).
При этом начать делать действительно ужасные вещи и думать ужасные с гуманистической точки зрения мысли - возможно. И прийти к этому целым обществом совсем не сложно. И риск такой есть у всех.
Расчеловечиться может любая нация. От этого нет иммунитета или алиби, этим нельзя переболеть. Ошибочно считать, что есть какие-то «давно заложенные», «исторически предопределенные», фашистские или антифашистские установки, лежащие где-то там в культуре и истории. «Уж мы-то быть фашистами не можем по определению» - да запросто можете. «Эти всегда были фашистами» - ещё десять лет назад могли не быть.
Всё, что для этого нужно, - разрешить себе ужасные вещи, сразу же за них оправдавшись. Для этого достаточно отказаться от критического мышления и принять тезис: «Вы вообще очень крутые, но другие народы вам завидуют и мешают жить так хорошо, как вы заслуживаете". Привет, ресентимент (чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач - прим. RusDelfi) - ужасно привлекательный и ужасно разрушительный наркотик. Национал-героин. Всем остальным приготовиться - под его воздействием любые рациональные аргументы плывут, любая выдумка может быть неотличима от реальности и идти в ход.
Если в этот тезис поверить, ничего ужасного не становится недопустимым. Ведь если так, то вам все можно. Потому что любое вроде бы зло и агрессия - это уже не зло и не агрессия, а лишь ответ на чьи-то зло и агрессию. Они оправданы, это защита, и вы не виноваты (и вообще ни на кого никогда не нападали, войн не начинали, а если начинали, то так надо было).
Германии для этого понадобилось два десятка лет после Первой мировой. России - два десятка лет после падения СССР. От разговоров про «особый путь» до тоталитарного государства, развязывающего мировые войны, - пусть не один шаг, но, видимо, два.
Never again, получается, зависит от того, как часто происходит инфицирование людей и целых обществ обидой-завистью ресентимента. Контролировать это извне невозможно, можно лишь очень придирчиво следить за собой - иначе будет again и again.