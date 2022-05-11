В разговорах про «never again» (снова никогда - англ.) и «кто на самом деле фашист» как будто не хватает одного элемента.

Never потому и повторяется again и again, что не существует определения того, что именно нельзя повторить.

Слово «фашист» уже давно не имеет никакой смысловой нагрузки кроме «вот наш враг, он делает ужасные вещи и думает ужасные мысли». Всё, больше никакой. Полный мир фашистов (по мнению окружающих) - и никто не фашист (по собственному мнению).

При этом начать делать действительно ужасные вещи и думать ужасные с гуманистической точки зрения мысли - возможно. И прийти к этому целым обществом совсем не сложно. И риск такой есть у всех.

Расчеловечиться может любая нация. От этого нет иммунитета или алиби, этим нельзя переболеть. Ошибочно считать, что есть какие-то «давно заложенные», «исторически предопределенные», фашистские или антифашистские установки, лежащие где-то там в культуре и истории. «Уж мы-то быть фашистами не можем по определению» - да запросто можете. «Эти всегда были фашистами» - ещё десять лет назад могли не быть.

Всё, что для этого нужно, - разрешить себе ужасные вещи, сразу же за них оправдавшись. Для этого достаточно отказаться от критического мышления и принять тезис: «Вы вообще очень крутые, но другие народы вам завидуют и мешают жить так хорошо, как вы заслуживаете". Привет, ресентимент (чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач - прим. RusDelfi) - ужасно привлекательный и ужасно разрушительный наркотик. Национал-героин. Всем остальным приготовиться - под его воздействием любые рациональные аргументы плывут, любая выдумка может быть неотличима от реальности и идти в ход.