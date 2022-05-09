09.05.2022, 12:31
ФОТО | Полиция попросила мужчину снять с автомобиля георгиевскую ленту
На парковке у Военного кладбища полиция попросила у мужчины, который приехал к Бронзовому солдату почтить память погибших во Второй мировой войне, снять с автомобиля георгиевскую ленточку.
Мужчина отнесся к просьбе с пониманием и убрал ленту. Все закончилось спокойно.
Из-за военной агрессии России в отношении Украины запрещена любая враждебная символика — буквы Z, георгиевские ленточки, флаги РФ и СССР и т.д. Полиция тщательнее обычного следит за порядком.
8 мая полиция получила 92 сообщения об использовании враждебной символики. Всего начиная с 28 февраля поступило 485 подобных сообщений.