Мобильный пакет с распределением объема помогает семье сэкономить деньги

Кроме того, порой у одного члена семьи объем интернета заканчивается слишком рано, а у другого остается неиспользованным. Пакет с распределением объема решает эту проблему, позволяя в любой момент перераспределять объем мобильного интернета между пользователями.

Пакеты с распределением объема позволяют пользоваться сетью 5G, которую Telia уже открыла в более чем 160 точках Эстонии.

Ниже приведены четыре основных аргумента в пользу пакета с распределением объема мобильного интернета именно для семей.

Вместо нескольких мобильных пакетов – ОДИН

Вместо того чтобы покупать отдельный пакет мобильного интернета на каждого члена семьи или смарт-устройство, можно приобрести один, соответствующий суммарным потребностям пользователей. Объем интернета в таком пакете может быть распределен между максимум пятью разными пользователями и/или смарт-устройствами.



Удобно управлять объемами мобильного интернета

Вести учет объема интернета, распределенного между несколькими пользователями или устройствами, удобнее и проще, чем, например, для трех или четырех отдельных пакетов. Представитель семьи может через самообслуживание Telia устанавливать, какой объем какому пользователю или устройству выделить, а также видеть, сколько они потратили.

Удобно платить и держать расходы под контролем

В случае пакета с распределением объема интернета расчеты значительно упрощаются: клиент ежемесячно оплачивает только один пакет суммарного объема, а не несколько разных пакетов. Кроме того, в пакете с распределением объема можно, если нужно, установить лимит для каждого пользователя или устройства. Это позволяет, например, гибко управлять объемом интернета, используемым детьми.



Один большой пакет выгоднее, чем несколько мелких

Пакет распределяемого мобильного интернета большого объема обычно обходится дешевле, чем, например, четыре пакета меньшего объема. Поэтому распределяемый пакет дает семье возможность ежемесячной экономии на услугах связи.