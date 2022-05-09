Российская экономика сейчас между Канадой и Южной Кореей, а ее отправляют к Ирану и Нигерии

Почему я ожидаю, что нынешний экономический кризис в России будет хуже всего, что мы видели?

Когда я пару раз упоминал, что рекомендую российским предпринимателям готовиться к самому глубокому и жёсткому экономическому кризису за последние 25 лет, хуже 2008 и 2014 года, хуже коронавирусного кризиса — люди спрашивали, на чём основаны мои ожидания.

Всё очень просто.

Коронавирус не пытался целенаправленно обрушить экономику России, он просто распространялся. И то же самое касалось прочих кризисов — они не были направлены против РФ.

А вот страны «условного Запада», они же «страны первого мира», с месяц назад пришли к консенсусу. И суть этого консенсуса довольно проста.

Они напуганы. Они не хотят, чтобы Россия была способна угрожать странам Европы.

И они будут целенаправленно топить экономику России, добиваясь того, чтобы РФ не могла в будущем вести военные действия — не могла бы финансировать подготовку армии к войне и не могла бы финансировать войну как таковую.

Сейчас Россия находится на 11 месте среди экономик мира — между Канадой и Южной Кореей. И западные политики открытым текстом сообщили, что собираются выбить её из топовой двадцатки, чтобы она оказалась где-нибудь между Ираном и Нигерией.

И вот к этому KPI они будут стремиться, корректируя свои действия по мере необходимости.

Это будет делаться независимо от того, когда и как закончатся «мирные действия» в Украине — потому что речь идёт о рисках не только для Украины, но и для Финляндии, Прибалтики, Польши, Норвегии и так далее. Не зря шведы и финны, вопреки своей обычной политике, срочно попросились в НАТО.

Сработает ли эта схема? Осторожно скажу, что именно таким образом страны Запада в своё время задавили СССР.

Советский Союз был на тот момент второй, а не одиннадцатой экономикой мира, и его промышленные показатели составляли 20% от мировых, а не сегодняшние российские 2-3%.