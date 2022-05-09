Российская экономика сейчас между Канадой и Южной Кореей, а ее отправляют к Ирану и Нигерии
Специалист по маркетингу из Израиля Александр Левитас в своем фэйсбуке объяснил, почему нынешний экономический кризис в России будет худшим в современной истории.
Почему я ожидаю, что нынешний экономический кризис в России будет хуже всего, что мы видели?
Когда я пару раз упоминал, что рекомендую российским предпринимателям готовиться к самому глубокому и жёсткому экономическому кризису за последние 25 лет, хуже 2008 и 2014 года, хуже коронавирусного кризиса — люди спрашивали, на чём основаны мои ожидания.
Всё очень просто.
Коронавирус не пытался целенаправленно обрушить экономику России, он просто распространялся. И то же самое касалось прочих кризисов — они не были направлены против РФ.
А вот страны «условного Запада», они же «страны первого мира», с месяц назад пришли к консенсусу. И суть этого консенсуса довольно проста.
Они напуганы. Они не хотят, чтобы Россия была способна угрожать странам Европы.
И они будут целенаправленно топить экономику России, добиваясь того, чтобы РФ не могла в будущем вести военные действия — не могла бы финансировать подготовку армии к войне и не могла бы финансировать войну как таковую.
Сейчас Россия находится на 11 месте среди экономик мира — между Канадой и Южной Кореей. И западные политики открытым текстом сообщили, что собираются выбить её из топовой двадцатки, чтобы она оказалась где-нибудь между Ираном и Нигерией.
И вот к этому KPI они будут стремиться, корректируя свои действия по мере необходимости.
Это будет делаться независимо от того, когда и как закончатся «мирные действия» в Украине — потому что речь идёт о рисках не только для Украины, но и для Финляндии, Прибалтики, Польши, Норвегии и так далее. Не зря шведы и финны, вопреки своей обычной политике, срочно попросились в НАТО.
Сработает ли эта схема? Осторожно скажу, что именно таким образом страны Запада в своё время задавили СССР.
Советский Союз был на тот момент второй, а не одиннадцатой экономикой мира, и его промышленные показатели составляли 20% от мировых, а не сегодняшние российские 2-3%.
В состав СССР на тот момент входила не только нынешняя Россия, но и все прочие союзные республики, которые на сегодня являются независимыми государствами. Также его поддерживали семь стран Варшавского договора и ряд союзников помельче, вроде Кубы или Лаоса.
Поэтому граждане СССР не сомневались в том, что их страна непобедима. И комсомольцы в 1982 году на стройке газопровода Уренгой—Помары—Ужгород уверенно писали: «Вашим санкциям труба, г-н Рейган!»
Впрочем, достроить газопровод без европейского и американского оборудования комсомольцы так и не смогли.
А спустя десять лет СССР не стало.
Поэтому я бы относился к санкциям и эмбарго Запада очень серьёзно. Максимально серьёзно.
И ещё две картинки — экономическая карта мира. Она показывает относительный размер ВВП разных стран. На второй копии карты я выделил розовым цветом Россию, и жёлтым — все те страны, которые предпринимают против России активные действия, вводят санкции, объявляют эмбарго, блокируют счета и так далее.
Разница в экономической силе сторон — примерно в 30 раз или около того. И при этом сильного союзника у России сейчас нет.
Может показаться, что союзниками выступают страны вроде Турции или Индии, которые не вводят против России никаких санкций. Но если вспомнить, что та же Турция вообще-то входит в НАТО и связана взаимными обязательствами с США и странами ЕС, что она поставляет Украине «байрактары», а также блокировала переброску российских войск из Сирии и проход российских кораблей через Босфор — немного наивно считать её союзником только потому, что она позволяет российским туристам приезжать и тратить деньги.
Я не думаю, что это бодание 60% мировой экономики с 2% мировой экономики приведёт к распаду России. Но я полагаю, что когда Вы рассматриваете возможные сценарии того, как будут развиваться события в ближайшие годы, среди этих сценариев должен присутствовать и сценарий очень глубокого и очень длительного экономического спада.
Если он не реализуется, мы все порадуемся.
Но к нему стоит быть готовым.