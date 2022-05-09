09.05.2022, 11:11
ФОТО | Спасатели пытаются потушить масштабный ландшафтный пожар(3)
ФОТО: Ekspress Meedia | Päästeamet
Вчера вечером в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Тахкуранна в волости Хяэдемеэсте, где загорелось 20 гектаров земли.
Спасателям удалось предотвратить распространение огня на находящие поблизости жилые дома. В 23:45 работы по тушению закончились и продолжились сегодня утром.
В мероприятии задействованы 8 основных спасательных машин, 4 цистерны, 4 квадроцикла типа UTV, 3 ATV, 2 внедорожника для тушения ландшафтных пожаров, 3 легковых автомобиля, скорая помощь и полиция.