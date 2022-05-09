Я не отменяю этот день. Но я отменяю этот праздник

Праздник 9 мая всегда для меня был священным днем. Очень важным. Он был регулярным напоминанием, что война - это самое страшное, что может быть в жизни человека. Война - это то, что меняет человека навсегда. Всё, что может принести война - это только боль и ужас. Ничего хорошего.

На демонстрации никогда не ходил - не мое. Военные парады - тоже никогда не смотрел - ничего интересного. Никогда не видел ничего хорошего в том, что по твоему родному городу ездят танки и бронетранспортеры, и потом твоя страна по телеку демонстрирует всему миру - «посмотрите, сколько у нас оружия, из которого мы можем убивать людей».

Вся моя семья прошла через войну. Дедушка Юра, географ, воевал, пришел с фронта без ноги. Бабушка Тамуся, филолог, потеряв в первые дни войны первого мужа, с годовалой дочкой на руках прожила всю войну в эвакуации. Дедушка Петя, рабочий и бабушка Тася, рабочая, пережили «чёрную» блокаду в Ленинграде (потеряв двоих маленьких детей) и весной 42-го эвакуировались на завод в Нижний Тагил. Я родился в 1980 году. И очень хорошо помню то настроение, с которым встречало в этот день поколение тех, кто видел войну не понаслышке. Я помню тот день. В тот день мало смеялись. В тот день мало говорили и часто плакали. День Победы не был днем радости. Самой близкой к дому зеленой зоной всегда было Смоленское кладбище. А там - могилы, могилы, могилы… Разные. Из железного прута и столбики со звездочкой. И большие, братские, огромные - целое поле могил. И это - только мизерная часть людей, погибших от войны. Мы и так все состоим из войны? Зачем добавлять каждый день еще и еще?