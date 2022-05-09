ФОТО и ВИДЕО | С раннего утра 9 мая люди несут цветы к Бронзовому солдату. Вечером ожидается наплыв

Первые цветы к памятнику принесли еще в субботу, 7 мая.

А сам 9 мая в этом году пройдет не так, как раньше. Из-за военной агрессии России в отношении Украины запрещена любая враждебная символика — буквы Z, георгиевские ленточки, флаги РФ и СССР и т.д. Полиция тщательнее обычного следит за порядком.

Стражи порядка наблюдают на происходящим как в штабе Пыхьяской префектуры, так и на местах. Большая роль отводится разъяснительной работе. Например, около 10:30 один мужчина надел на грудь георгиевскую ленту. Патрульные объяснили мужчине, что подобную символику экспонировать запрещено.

Около 11 часов цветы к памятнику возложил посол РФ Владимир Липаев. Примерно в это же время приехало несколько автобусов с людьми, желающими почтить память погибших.

Как сказал Delfi оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер, вчерашний день прошел относительно спокойно, да и сегодня к обеду было всего пару случаев использования георгиевской ленты. «Мы поговорили с этими людьми и они убрали ленты в карман, так что по состоянию на данный момент не возбуждено ни одного делопроизводства», - отметил Пыдер. Он добавил, что полиция находится не только на Фильтри теэ, но и в других частях города, и если полицейские видят, что, например, человек несет цветы, обвязанные георгиевской лентой, то с ним уже на этом этапе проводится беседа. «Мы не хотим, чтобы провокации доходили сюда, к Бронзовому солдату, где людей уже больше, так что ведем работу по всему городу», - пояснил страж порядка.

«Опыт прошлых лет показывает, что большая часть людей приходят к солдату после окончания рабочего дня, около 5-6 часов вечера. Самая большая посещаемость наблюдается до 9 часов. Мы будем исходить из этого при привлечении ресурсов. Если будет спокойно, то уйдем раньше. Если будет много народа, то останемся на более длительное время».

По оценке полиции, вчера к Бронзовому солдату пришло несколько сотен человек.